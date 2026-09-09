Qué significa que un motociclista señale con la mano hacia el piso y cómo actuar correctamente. (Representación creada con IA)

Cuando un motociclista señala con la mano hacia el piso mientras circula, normalmente está advirtiendo que existe un peligro sobre la calzada. Puede tratarse de un bache, una mancha de aceite, piedras, un objeto, un animal o cualquier obstáculo que pueda provocar una caída o una maniobra peligrosa.

Esta seña es una forma de comunicación vial entre motociclistas y conductores. No debe confundirse con una indicación de giro o frenado. Su objetivo es llamar la atención sobre un riesgo ubicado en la trayectoria del vehículo o del grupo.

Conocer su significado permite reaccionar con tiempo y evitar movimientos bruscos que podrían causar un choque.

¿Qué significa señalar hacia el piso mientras se conduce?

La seña indica que hay un riesgo en la superficie de circulación. El motociclista puede señalarlo con una mano durante unos segundos o repetir el movimiento para que quienes circulan detrás lo adviertan.

Entre los peligros más comunes se encuentran:

Baches o hundimientos.

Piedras, ramas u otros objetos.

Aceite, combustible o agua sobre el pavimento.

Animales u objetos que invaden el carril.

Restos de vehículos o materiales desprendidos.

La señal no indica exactamente cuál es el peligro. Por eso, el conductor que la observa debe reducir la velocidad y mirar cuidadosamente el camino antes de continuar.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿Cómo debe actuar otro motociclista al recibir esta advertencia?

La primera reacción debe ser soltar el acelerador de manera gradual y aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante. En una moto, frenar de golpe o cambiar de dirección sin revisar puede provocar una pérdida de control.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México recomienda que quienes conducen motocicletas mantengan una conducción preventiva, revisen constantemente el entorno y eviten maniobras repentinas. Material de capacitación de SEMOVI

Si el obstáculo está cerca, el motociclista debe:

Mantener la moto recta y disminuir la velocidad. Evitar pasar por encima del objeto si puede rodearlo con seguridad. Revisar espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carril. Usar las direccionales y realizar la maniobra de forma gradual. Mantener ambas manos en el manubrio después de hacer la advertencia.

¿Qué no se debe hacer ante un bache u otro obstáculo?

No conviene frenar bruscamente, zigzaguear o invadir otro carril sin comprobar que esté libre. Tampoco es recomendable confiar únicamente en la seña del motociclista: el peligro puede encontrarse más adelante o afectar solo una parte del camino.

Si el obstáculo es grande, existe aceite o la vía está dañada, lo más seguro es detenerse en un lugar permitido y avisar a la autoridad correspondiente. En la Ciudad de México, los motociclistas también deben circular con licencia, tarjeta de circulación, póliza de seguro y placa colocada correctamente, de acuerdo con el material de conducción segura de SEMOVI.

La advertencia debe tomarse como una señal para conducir con mayor precaución, no como una orden para realizar una maniobra inmediata.