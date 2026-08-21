México tiene un rezago de entre cinco y 10 años frente a India en digitalización y uso de inteligencia artificial, una brecha que también limita la capacidad de las instituciones financieras para evaluar riesgos y otorgar crédito a las pequeñas y medianas empresas, advirtió Rahul Garg, CEO de Credlix.

El directivo explicó que una de las principales diferencias entre ambos mercados está en la disponibilidad y calidad de los datos que generan las empresas a lo largo de sus cadenas de suministro.

“México está muy por detrás de India en digitalización y en el uso de IA”, afirmó Garg durante una entrevista con El Cronista.

En India, explicó, la digitalización de las facturas y de la información logística permite concentrar datos sobre las operaciones de las empresas, desde el origen hasta el destino de las mercancías.

Esto facilita que las instituciones financieras puedan consultar información prácticamente de manera inmediata para analizar el riesgo de una compañía y determinar si es candidata a recibir financiamiento.

“Tu capacidad para acceder a los datos como institución financiera es literalmente con un clic”, señaló.

Datos, la llave para financiar a las pymes

La brecha digital tiene un impacto directo en el acceso al financiamiento empresarial, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.

Garg explicó que muchas pymes mexicanas buscan crecer, pero enfrentan dificultades para obtener financiamiento a tasas competitivas, mientras que en otros mercados existen condiciones de crédito más accesibles.

Para el CEO de Credlix, mejorar la disponibilidad de información sobre las empresas permitiría a las instituciones financieras construir mejores modelos de riesgo y ampliar el crédito para las pymes.

“Existe una oportunidad para esas pymes si obtienen acceso a financiamiento de buena calidad para hacer crecer sus negocios”, apuntó.

La compañía, especializada en financiamiento de cadenas de suministro, ha observado que algunos de sus clientes han logrado multiplicar entre dos y tres veces su crecimiento después de comenzar a trabajar con la plataforma.

India convirtió los datos en infraestructura financiera

Uno de los elementos que Garg destacó del modelo indio es que la información de las operaciones comerciales se encuentra altamente digitalizada.

De acuerdo con el empresario, las facturas están integradas en la infraestructura gubernamental mediante el GST Network, lo que permite registrar información relacionada con las operaciones y los movimientos logísticos de las mercancías.

Esta infraestructura genera una mayor disponibilidad de datos para las instituciones financieras y facilita la evaluación de las empresas que buscan crédito.

En México, en cambio, el menor nivel de digitalización dificulta obtener información suficiente para evaluar el comportamiento de las compañías dentro de las cadenas de suministro.

Garg estimó que esta diferencia coloca a México entre cinco y 10 años por detrás de India en la calidad de los datos disponibles para financiar cadenas de suministro y apoyar el crecimiento de las mipymes.

IA puede cerrar parte de la brecha

El avance de la inteligencia artificial también representa una oportunidad para México, aunque, de acuerdo con Garg, primero será necesario avanzar en la digitalización de los procesos y en la generación de información confiable.

La disponibilidad de datos permite a las instituciones financieras mejorar sus modelos de riesgo y analizar con mayor precisión la capacidad de pago de las empresas.

Esto resulta particularmente relevante para las pymes, que suelen enfrentar mayores dificultades para demostrar su solvencia y obtener financiamiento en condiciones competitivas.

El reto, por tanto, no está únicamente en incorporar inteligencia artificial a los servicios financieros, sino en construir la infraestructura digital que permita alimentar esas herramientas con información suficiente y de calidad.

Para Garg, acelerar esta transformación también podría ayudar a México a fortalecer sus cadenas de suministro y aprovechar la llegada de nuevas inversiones manufactureras.

En este contexto, el directivo consideró que México tiene una oportunidad para acercarse al nivel de digitalización de India y utilizar los datos como una herramienta para ampliar el acceso al crédito y hacer más competitivas a sus empresas.