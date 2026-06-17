Confirmado por la Dirección General de Tráfico | Sancionarán a todos los conductores de moto que no cumplan con este requisito obligatorio. (Fuente: Shutterstock)

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) ha anunciado un refuerzo de la vigilancia en las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana entre junio y octubre, un periodo en el que aumentan los desplazamientos en motocicleta, especialmente por motivos de ocio. La medida busca reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables de la carretera y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

La campaña será desarrollada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y pondrá el foco en algunas de las infracciones más habituales entre los conductores de motocicletas. Entre ellas, destaca la circulación sin casco y sin el resto de elementos de protección, un requisito obligatorio cuya vigilancia será intensificada en los próximos meses.

La DGT intensifica los controles para motoristas durante los fines de semana

Los agentes de la Guardia Civil reforzarán los controles en las carreteras más transitadas por este colectivo para verificar el cumplimiento de las normas y fomentar una conducción más segura.

La vigilancia se centrará especialmente en los comportamientos de riesgo más frecuentes, como el exceso de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios, el consumo de alcohol y drogas y la circulación sin casco o sin el equipamiento de protección adecuado.

Los datos de siniestralidad reflejan la necesidad de estas medidas. Hasta el 31 de mayo se registraron 104 motoristas fallecidos en vías interurbanas, siete más que en el mismo periodo del año anterior. Además, más de la mitad de las víctimas mortales perdieron la vida entre las 15 horas del viernes y la medianoche del domingo.

Sancionarán a todos los conductores de moto que no cumplan con este requisito obligatorio. (Fuente: Freepik).

El uso del casco y el equipamiento de protección, claves para reducir las lesiones

La DGT insiste en la importancia de utilizar equipamiento adecuado para minimizar las consecuencias de los siniestros. Según un estudio del INSIA para Tráfico, el uso del casco reduce el riesgo de fallecimiento hasta un 42% y disminuye las lesiones en la cabeza en un 69%.

Además, los sistemas airbag para motoristas contribuyen a reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente. En ese sentido, la protección también se extiende al resto del equipamiento.

La ropa con protectores puede disminuir la probabilidad de lesiones entre un 23% y un 45%, mientras que reduce hasta un 90% las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas. Por su parte, los guantes reducen a la mitad las lesiones en las manos y las botas disminuyen hasta un tercio las lesiones en pies y tobillos.

Sancionarán a todos los conductores de moto que no cumplan con este requisito obligatorio. ChatGPT

Conducción preventiva: evitar distracciones y adaptar la velocidad

La Dirección General de Tráfico recuerda que la seguridad vial no depende únicamente de los controles, sino también del compromiso de los conductores. Por ello, recomienda evitar las distracciones al volante, una de las causas más frecuentes de siniestros.

Asimismo, subraya la importancia de respetar los límites de velocidad y adaptarla a las condiciones de circulación y al estado de la carretera. Mantener una distancia de seguridad adecuada, especialmente cuando disminuye la visibilidad o la adherencia, permite aumentar el margen de reacción ante cualquier imprevisto.

La prevención debe comenzar incluso antes de iniciar el trayecto. Revisar el estado de la motocicleta, prestando especial atención a neumáticos, frenos, alumbrado y niveles, es una de las recomendaciones que la DGT considera fundamentales para garantizar desplazamientos más seguros y reducir el riesgo de accidentes.