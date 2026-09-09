La Corte Suprema dictó fallo histórico a favor de los conductores y frenó los excesos en las multas de tránsito: ahora quien maneja se podrá defender (foto: archivo).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo que modifica las regulaciones referentes al traslado de ganado en México. Este tribunal supremo ha decidido que algunos permisos que eran requeridos por los gobiernos estatales ya no serán de carácter obligatorio. No obstante, se subrayó que la guía de tránsito seguirá siendo un documento válido para demostrar la propiedad de los animales durante su transporte.

La resolución fue adoptada por el Pleno de la SCJN en el contexto de la Controversia Constitucional 216/2025. En la sentencia, la Corte determinó que ciertas disposiciones vigentes en el estado de Nayarit excedían las competencias que son atribuidas exclusivamente a la Federación, lo cual llevó a que dichos requisitos quedaran anulados tras la decisión judicial.

En el comunicado oficial, la Suprema Corte manifestó que algunas normativas estatales buscaban regular el movimiento de animales a través de autorizaciones locales.

Notable decisión de la Suprema Corte: quiénes y de qué manera podrán reclamar al Estado por daños de la administración pública (foto: archivo).

“En la práctica, se establecía un sistema estatal de autorización previa para movilizar ganado”, indicó el tribunal, lo que contraviene el régimen de competencias previsto en la Constitución mexicana.

Un fallo histórico de la Suprema Corte modifica el transporte público y pone en peligro todas las concesiones (foto: archivo).

La Suprema Corte avala títulos de propiedad, pero no respalda los controles estatales

El fallo establece una clara distinción entre los documentos que son utilizados para certificar la propiedad del ganado y aquellos que actúan como permisos necesarios para su traslado. Los ministros aprobaron una parte de la Ley Ganadera de Nayarit que reconoce instrumentos administrativos destinados a demostrar la posesión o transmisión de animales.

De acuerdo con el comunicado, estos mecanismos son admisibles ya que no constituyen un filtro obligatorio para el movimiento del ganado.

“Estas disposiciones se inscriben dentro de la facultad de las entidades federativas para legislar en materia civil y administrativa” , manifestó la Corte al justificar la validez de dichos registros.

Anulan permisos estatales para movilizar ganado

La Suprema Corte enfatizó que dicha regulación está reservada al gobierno federal, especialmente en lo concerniente a cuestiones sanitarias.

No obstante, el Pleno declaró la nulidad de varios artículos de la misma ley que imponían la obtención de permisos estatales antes de transportar o exportar ganado, productos y subproductos pecuarios. Entre esos artículos se incluían las guías de tránsito emitidas por autoridades locales o validaciones otorgadas por inspectores.

“Estas disposiciones invaden la esfera de competencia de la Federación en materia de salubridad general”, concluyó el tribunal, dejando en claro que los estados no poseen la facultad de exigir autorizaciones previas para la movilización de ganado.