Conocido como “lámpara de Moser”, el método consiste en insertar parte de la botella con agua en el techo para aprovechar los rayos solares. El sistema se creó en Brasil, durante una época de crisis energética, y con los años se extendió a más de 30 países.

Se trata de una solución económica y de bajo costo, ya que utiliza materiales reciclados y no requiere electricidad durante el día para funcionar.

¿Por qué se utiliza en más de 30 países?

El método recibe su nombre de Alfredo Moser, un mecánico brasileño de Uberaba que desarrolló la idea a comienzos de los años 2000, en un contexto marcado por problemas en el suministro eléctrico en Brasil. Su propuesta consistía en atravesar el techo con una botella de plástico transparente llena de agua, dejando la parte superior expuesta al sol.

La iniciativa adquirió una dimensión internacional a partir de 2011, cuando la organización MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el programa Liter of Light, que tomó este sistema como una tecnología económica y fácil de replicar. Durante sus primeros 20 meses, el proyecto llegó a más de 150,000 hogares en Filipinas y a unas 350,000 viviendas en 15 países. Después, referencias de la UNESCO registraron la expansión de la iniciativa a más de 30 países.

Poner una botella de plástico en el techo de las casas. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Cómo se instala correctamente?

La botella funciona como una especie de lámpara solar para interiores: cuando los rayos del sol alcanzan la parte del recipiente que sobresale del techo, atraviesan el plástico y el agua, y el líquido permite refractar y dispersar la luz hacia distintas direcciones dentro de la habitación.

Algunas versiones incorporan una pequeña cantidad de lavandina o cloro en el agua para retrasar la aparición de algas y conservar la transparencia del líquido.

No es recomendable perforar cualquier techo sin precaución. Para instalarlo de forma segura se debe evaluar el material y la estructura del techo, hacer una abertura acorde al diámetro de la botella, sellar e impermeabilizar correctamente el contorno y revisar las normas constructivas correspondientes antes de modificar una cubierta.