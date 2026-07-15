El Servicio Militar continúa en agosto: los adultos mayores de 30 años también podrían ingresar al ejército.

La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es un trámite obligatorio para los varones mexicanos en edad militar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la Ley del Servicio Militar Nacional. Cada año, las autoridades abren la convocatoria correspondiente para que los jóvenes que cumplen 18 años realicen su inscripción.

Además de quienes alcanzan la mayoría de edad, la obligación también alcanza a los llamados remisos, es decir, hombres que no realizaron el trámite cuando les correspondía y que aún se encuentran dentro del rango de edad previsto por la normativa.

Con el inicio de una nueva convocatoria, muchas personas vuelven a preguntarse quiénes deben registrarse, qué sucede con quienes no hicieron el trámite a tiempo y si todos los inscritos deben acudir a realizar actividades militares de manera presencial.

Atención: quiénes están obligados a tramitar la Cartilla Militar

La obligación principal establecida por la legislación mexicana es la de inscribirse y obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Este requisito aplica a los varones que cumplen 18 años durante el año de la convocatoria y también a quienes quedaron pendientes de registrarse en años anteriores.

En el caso de los remisos, la normativa contempla que puedan regularizar su situación realizando el trámite correspondiente. Por esa razón, hombres mayores de 30 años pueden aparecer en las convocatorias a pesar de que nunca efectuaron el registro cuando les correspondía.

Hombres mayores de 30 años pueden aparecer en las convocatorias a pesar de que nunca efectuaron el registro cuando les correspondía.

Una de las dudas más frecuentes es si todos los inscritos deben incorporarse activamente al Ejército. Sin embargo, la obligación universal es el trámite de inscripción e ingreso al ejército, y obtención de la cartilla, mientras que el adiestramiento depende de un proceso posterior.

Qué ocurre después de la inscripción al Servicio Militar Nacional

Una vez concluido el registro, los participantes ingresan al tradicional sorteo del Servicio Militar Nacional, mediante el cual se determina la modalidad en que cumplirán con sus obligaciones.

Las personas que obtienen bola blanca deben cumplir el servicio “encuadrado”, lo que implica asistir a actividades de adiestramiento programadas por las autoridades militares.

Por otro lado, quienes reciben bola negra quedan a disposición administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y no realizan actividades regulares de instrucción, salvo situaciones extraordinarias previstas por la ley.

Aspectos clave sobre el Servicio Militar Nacional

De acuerdo con la normativa vigente, estos son algunos puntos importantes que deben tener en cuenta los ciudadanos:

La inscripción y el trámite de la cartilla son obligatorios para los varones en edad militar.

Los remisos también pueden estar obligados a regularizar su situación .

No todos los inscritos realizan adiestramiento militar .

La asignación depende del resultado del sorteo de bolas blancas y negras.