Investigadores hallaron evidencias de un sistema hidráulico ingenioso que utilizaba agua para elevar bloques de piedra de gran tamaño. (Fuente: iStock)

El misterio que rodea a las pirámides de Egipto ha intrigado a historiadores, arqueólogos y visitantes a lo largo de la historia. La exactitud en su diseño arquitectónico y la dimensión de las piedras utilizadas han dado pie a teorías que van desde la intervención humana hasta métodos enigmáticos y sofisticados.

Un reciente análisis publicado en PLOS ONE introduce una hipótesis innovadora sobre el proceso de construcción de estas majestuosas edificaciones. Un grupo de investigadores, liderado por Xavier Landreau del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia, sugiere que los antiguos egipcios podrían haber implementado un sistema hidráulico para mover y elevar las piedras en la Pirámide escalonada de Djoser, situada en Saqqara.

Este mecanismo, basado en la gestión del agua y los sedimentos, podría haber posibilitado el transporte eficiente de bloques de varias toneladas, eliminando la necesidad del esfuerzo humano exclusivo que anteriormente se consideraba esencial.

Este descubrimiento ofrece nuevas perspectivas para entender la construcción de monumentos que, hasta la actualidad, parecían desafiar las principios de la ingeniería antigua.

Revelan cómo el agua facilitó el movimiento de piedras en la Pirámide de Djoser

La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, construida alrededor de 4650 años atrás, representa el primer esfuerzo de los egipcios por edificar una estructura monumental exclusivamente con bloques de piedra tallada. Este método no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que evidencia un conocimiento avanzado de hidráulica.

El estudio indica que los egipcios pudieron haber diseñado un sistema de elevación hidráulica interno, que operaba de manera análoga a un volcán: el agua libre de sedimentos del foso seco habría sido empleada para elevar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores.

En un enfoque adicional, la sección sur del foso seco poseía compartimentos que funcionaban como un sistema de purificación y retención, garantizando que el agua utilizada estuviera exenta de partículas capaces de obstruir el mecanismo.

Además, la investigación revela que el Gisr el-Mudir funcionaba como una especie de presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que proporcionaba agua para las tareas de elevación.

Cambia la historia para siempre: un estudio científico reveló cómo se creó realmente la pirámide más antigua de Egipto. (Fuente: Shutterstock)

Cómo aprovechar las inundaciones: innovación y beneficios

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los principales retos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la escasez de agua, sino su exceso. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los sitios de construcción, dañar materiales como la madera y dificultar el transporte de suministros. No obstante, en lugar de combatir este fenómeno natural, los ingenieros egipcios lograron convertirlo en una ventaja, utilizando la fuerza del agua como un recurso esencial para la construcción.

Este enfoque marcó un cambio decisivo en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En un breve lapso, el tamaño de los bloques de piedra empleados en las obras se duplicó. Para el periodo de la construcción de la Gran Pirámide de Keops, alrededor del año 2550 a.C., los bloques ya superaban las cinco toneladas.

Según los cálculos de los especialistas, trasladar estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido al menos 4000 obreros trabajando de forma continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría disminuido notablemente la dependencia de fuerza humana.

La ingeniería egipcia más avanzada de lo que creíamos nuevas evidencias

El uso estratégico del agua representa un ejemplo temprano de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente en el diseño arquitectónico.

El descubrimiento de este sistema indica que los arquitectos egipcios antiguos contaban con conocimientos avanzados en ingeniería hidráulica, los cuales probablemente se aplicaron también en la construcción de canales y en el transporte de piedras mediante barcazas.

Lejos de depender exclusivamente de la fuerza humana y de rampas, los constructores del Antiguo Egipto idearon soluciones ingeniosas que optimizaban los recursos disponibles y aceleraban el proceso constructivo. Este enfoque explica cómo lograron erigir toneladas de piedra y mantener la precisión geométrica que distingue a estas pirámides.