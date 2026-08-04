Aunque muchas personas pasan por alto los agujeros del cortauñas, su función es mucho más práctica de lo que parece. Ese orificio fue incorporado para facilitar el transporte del utensilio y evitar que se extravíe.

El pequeño orificio ubicado en el mango permite sujetar el cortauñas a un llavero, una cadena, un cordón o una cinta . De esta manera, puede llevarse fácilmente junto a las llaves, dentro del bolso o la cartera, y tenerlo siempre a mano cuando sea necesario.

Cortauñas. Gemini IA.

Algunos modelos incluso incluyen una pequeña cadena desde fábrica con el mismo propósito: hacer más cómodo y seguro su traslado, además de reducir las posibilidades de perderlo debido a su tamaño.

Se trata de un diseño sencillo, pero pensado para ofrecer mayor practicidad en la vida cotidiana.

¿De dónde surgieron los cortauñas?

El cuidado de las uñas acompaña a la humanidad desde hace siglos. Antes de que existieran los cortauñas modernos, las personas utilizaban herramientas como:

Cuchillos

Navajas

Piedras para recortarlas y limarlas

En civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana, esta tarea solía estar a cargo de sirvientes o barberos, especialmente entre los sectores con mayor poder adquisitivo.

El desarrollo del cortauñas tal como se conoce hoy comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX, impulsado por los avances de la Revolución Industrial y la fabricación de piezas metálicas.

Las patentes que marcaron su evolución

La historia del cortauñas moderno estuvo marcada por distintas innovaciones:

1875: Valentine Fogerty obtuvo la primera patente relacionada con este tipo de herramienta. Su diseño era un recortador circular que funcionaba de forma similar a una lima mecánica.

1881: Eugene Heim y Celestin Matz patentaron un mecanismo de pinza que sentó las bases del diseño actual.

1886: John H. Hollman perfeccionó el sistema mediante un modelo con hojas curvas alineadas, lo que permitió realizar cortes más precisos y uniformes.

El diseño que terminó por popularizarse

Fue en la década de 1940 cuando la empresa W.E. Bassett Company logró masificar el uso del cortauñas con la marca Trim. Gracias a mejoras en los procesos de fabricación y al uso de acero forjado, redujo considerablemente los costos de producción y convirtió este artículo en un producto de uso cotidiano.

Desde entonces, el diseño compuesto por dos hojas curvas y una palanca superior prácticamente no ha cambiado y continúa siendo el modelo más utilizado en todo el mundo.