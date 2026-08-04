señal de tránsito que lleva un triángulo invertido con borde rojo y centro blanco

El triángulo blanco con borde rojo que suele encontrarse en distintas intersecciones no es un simple elemento decorativo. Se trata de una señal restrictiva contemplada en el Reglamento de Tránsito y su función es indicar al conductor que debe ceder el paso cuando las condiciones de la circulación lo requieran.

Las señales viales en México se dividen en diferentes categorías según su función. Entre ellas se encuentran las restrictivas, que establecen prohibiciones y obligaciones; las preventivas, que alertan sobre posibles riesgos; las informativas, que orientan a los usuarios sobre rutas y destinos; y las turísticas y de servicios. El triángulo blanco con borde rojo pertenece al primer grupo, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Aunque su diseño parece sencillo, el triángulo invertido es una de las señales más importantes del sistema vial moderno. ChatGPT

Conoce el significado específico de esta señal y cumple con las disposiciones viales.

¿Qué significa el triángulo invertido con borde rojo y centro blanco?

Es señal de tránsito se distingue por tener el fondo blanco, un contorno rojo y la punta orientada hacia abajo. Esta combinación indica que el conductor debe disminuir la velocidad y, si las circunstancias lo hacen necesario, detenerse por completo para permitir el paso de los vehículos que circulan por la vía preferente o que se incorporan al cruce.

Es importante destacar que no obliga siempre a detenerse, sino a actuar según la situación del tránsito. En algunos casos bastará con reducir la velocidad, mientras que en otros será indispensable hacer un alto para evitar un accidente.

Diferencia con otras señales de tránsito

Existe otra señal con una forma similar que suele generar confusión. Se trata de un triángulo con borde verde y la punta hacia arriba, el cual indica preferencia de paso. A diferencia del anterior, esta señal informa al conductor que tiene prioridad para continuar su marcha en la intersección.

Además, hay versiones del triángulo que incorporan un pictograma en su interior . En estos casos, la imagen identifica el tipo de vehículo que cuenta con prioridad de circulación en ese tramo de la vía.

Conocer la diferencia entre estas señales resulta fundamental para conducir con seguridad. Aunque su diseño es parecido, cada una transmite una instrucción distinta y una interpretación incorrecta puede provocar incidentes, especialmente en glorietas e intersecciones con alta circulación.

Por ello, antes de ingresar a un cruce, conviene observar con atención el color del borde, la orientación del triángulo y cualquier símbolo que pueda contener. Identificar correctamente estas señales ayuda a respetar las prioridades de paso y contribuye a prevenir accidentes.