La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México confirmó que el pago del bimestre noviembre-diciembre 2025 para las cinco pensiones sociales se realizará del 3 al 27 de noviembre, según la inicial del primer apellido.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que “las personas beneficiarias podrán disponer de sus recursos a partir del día en que se realice el depósito, sin necesidad de acudir antes de su fecha asignada”.

Fechas oficiales de pago por letra del apellido

El calendario establece un orden alfabético para evitar aglomeraciones y garantizar un cobro ordenado en bancos o sucursales del Bienestar. Los depósitos comenzarán el lunes 3 de noviembre y concluirán el jueves 27.

A – Lunes 3

B – Martes 4

C – Miércoles 5

C – Jueves 6

D, E, F – Viernes 7

G – Lunes 10

G – Martes 11

H, I, J, K – Miércoles 12

L – Jueves 13

M – Viernes 14

M – Martes 18

N, Ñ, O – Miércoles 19

P, Q – Jueves 20

R – Viernes 21

R – Lunes 24

S – Martes 25

T, U, V – Miércoles 26

W, X, Y, Z – Jueves 27

Todos los programas incluidos en este depósito bimestral

De acuerdo con el Gobierno de México, este calendario aplica para las cinco pensiones sociales que administra la Secretaría de Bienestar, destinadas a población vulnerable y trabajadora del país.

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Adultos Mayores

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

“Recuerda, es tu derecho”, reiteró la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México en sus canales oficiales, destacando que los recursos estarán disponibles desde el mismo día del depósito y no es necesario acudir antes de la fecha asignada.