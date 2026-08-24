La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación del pasaporte mientras este aún se encuentre vigente, recomendándose realizar este procedimiento en los meses previos a su vencimiento. Esta estrategia está orientada a optimizar la atención, facilitar la obtención de citas y mitigar la saturación durante períodos de elevada demanda.

En México, la renovación oportuna del pasaporte es crucial para viajar al extranjero sin inconvenientes. Las normativas internacionales exigen que los documentos de viaje cuenten con determinados estándares de vigencia y buen estado físico.

Los mexicanos en Estados Unidos pueden renovar sus pasaportes sin salir del país y no requieren de un Real I.D. para abordar aviones. Fuente: Archivo.

Ignorar estas recomendaciones puede conllevar problemas serios: posponer el trámite para el último momento no solo genera dificultades para conseguir citas disponibles, sino que expone al viajero a que las aerolíneas o las autoridades migratorias le nieguen el embarque.

¿Cómo renovar tu pasaporte mexicano?

Para proceder a la renovación del pasaporte mexicano, deberás seguir los pasos expuestos a continuación:

Agendar una cita: realiza el trámite a través de los canales oficiales de la SRE (sitio web oficial o teléfono autorizado) y acude personalmente a la delegación u oficina consular asignada en la fecha correspondiente. Presentar el documento anterior: entrega el pasaporte que se desea renovar. Casos de robo o pérdida: en caso de robo, pérdida o destrucción total, deberás presentar un acta levantada ante la autoridad ministerial competente (en territorio nacional) o ante la autoridad extranjera correspondiente si te encuentras en el exterior. Asimismo, se deberá llenar el formato proporcionado por la oficina consular. Apellido de casada: en el caso de mujeres cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario entregar también una copia certificada del acta de matrimonio. Mexicanos por naturalización: deberán presentar el original de la Carta de Naturalización. Realizar el pago: cubrir la tarifa correspondiente a través de los medios autorizados por las instituciones bancarias.

Durante la revisión de documentos, las autoridades pueden requerir requisitos adicionales según el caso particular, por lo que siempre se sugiere contar con el acta de nacimiento original y la CURP certificada el día de la cita.

Requisitos para renovar un pasaporte mexicano vencido

Para tramitar un nuevo pasaporte, resulta imprescindible presentar la siguiente documentación general de forma presencial:

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente (como credencial del INE o cédula profesional).

Comprobante de pago de derechos de pasaporte.

CURP certificada.

Formato de solicitud proporcionado por la SRE.

¿Qué hacer si tu pasaporte está caducado?

Si el pasaporte mexicano ya ha expirado, la posibilidad de viajar al extranjero se verá completamente limitada , dado que la gran mayoría de las naciones y aerolíneas exigen que el documento cuente con un mínimo de seis meses de vigencia al ingresar a su territorio.