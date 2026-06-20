Inició el Servicio Militar Obligatorio para hombres y mujeres nacidos en 2008: contarán sólo tres meses para finalizar su instrucción (foto: archivo).

Los mexicanos que cumplan 18 años durante el año de la convocatoria, así como aquellos que no realizaron el trámite en el periodo correspondiente y son considerados remisos, están obligados a registrarse para obtener la cartilla del Servicio Militar Obligatorio.

Este documento oficial es expedido por el Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y constituye un requisito para acreditar el cumplimiento de esta obligación cívica.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los interesados deben entregar su documentación entre enero y agosto en las Juntas Municipales y Delegacionales de Reclutamiento de todo el país.

Servicio Militar Nacional 2026: quiénes deben registrarse, fechas clave y documentos obligatorios para obtener la cartilla militar en México. Fuente: FreePik

Cómo funciona el sorteo del Servicio Militar Nacional y qué significa cada color de bola

Una vez concluido el periodo de registro, los jóvenes participan en el tradicional Sorteo del Servicio Militar Nacional, que habitualmente se lleva a cabo durante el mes de noviembre en todo México.

Este procedimiento define la modalidad bajo la cual cada ciudadano cumplirá con su obligación militar. La asignación se realiza mediante un sistema de bolas de colores, cuyos resultados tienen diferentes implicancias:

Bola blanca: el ciudadano deberá realizar el servicio militar encuadrado, asistiendo a las jornadas de adiestramiento y actividades programadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) .

Bola azul: en determinadas entidades y zonas militares, también implica la realización del servicio encuadrado, conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades militares correspondientes.

Bola negra: el joven queda a disposición, lo que significa que cumple con el requisito administrativo sin necesidad de acudir de forma regular a las actividades de instrucción militar.

El resultado obtenido en el sorteo determina las obligaciones que deberá cumplir cada conscripto para liberar su cartilla militar y concluir formalmente el proceso.

Qué documentos son necesarios para anotarse en el Servicio Militar Nacional

Los requisitos pueden variar ligeramente entre municipios, pero de manera general las autoridades solicitan:

Acta de nacimiento certificada.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial con fotografía o constancia de identidad.

Fotografías con las características establecidas por la Sedena.

Formato de solicitud proporcionado por la Junta de Reclutamiento.

La recepción de documentos suele realizarse entre enero y agosto de cada año. Una vez concluido este periodo, las autoridades revisan la documentación, registran a los solicitantes y preparan el sorteo nacional.

Sorteo militar y bolas de colores: así decide la Secretaría de la Defensa Nacional quién cumple encuadrado, a disponibilidad o con adiestramiento reducido. Fuente: Gobierno de México

Qué ocurre con los jóvenes remisos que no realizaron el trámite a los 18 años

Quienes no realizaron el trámite en el año que les correspondía aún pueden obtener su cartilla militar. No obstante, son considerados remisos, categoría que identifica a los ciudadanos que omitieron registrarse durante el periodo de convocatoria establecido para su generación.

Para regularizar su situación, los remisos deben presentarse en las Juntas Municipales o Delegacionales de Reclutamiento y entregar la documentación requerida. En algunos casos, las autoridades pueden solicitar requisitos adicionales o establecer fechas específicas para completar el registro y continuar con el proceso de liberación de la cartilla militar.

La Sedena recomienda que tanto los jóvenes de 18 años como los remisos inicien el trámite lo antes posible para evitar retrasos y asegurar su participación en la convocatoria vigente.

Además, se recuerda que la Cartilla del Servicio Militar Nacional sigue siendo uno de los documentos oficiales más importantes emitidos por el Estado de México y es requerida para: