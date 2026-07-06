Trump, sobre la roja a Balogun: “No fue foul, los dos jugadores se enredaron. El referí es medio sospechoso, investiguen su pasado”

Donald Trump reveló este lunes que llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión sobre la sanción que dejaba fuera a Folarin Balogun del partido de Estados Unidos ante Bélgica.

El presidente de los Estados Unidos aseguró que la decisión se tomó al margen de los protocolos del VAR.

“Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA, aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en plena polémica por su intervención en el Mundial de Fútbol.

Trump mandó a “revisar el pasado” del árbitro que expulsó a Balogun

Trump afirmó, refiriéndose a la tarjeta roja de Balogun, que “eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado”.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo”, aseguró.

Trump dijo que la revisión por parte del árbitro brasileño Raphael Claus a la entrada de Balogun al bosnio Tarik Muharemović se hizo en cámara lenta, algo que dijo que no debería haber ocurrido, aunque reconoció que hasta ahora no sabía que “eso fuera algo importante”.

El delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado con roja directa por una acción clara de juego brusco grave. Archivo

La FIFA suspende la sanción por tarjeta roja a Balogun y podrá jugar contra Bélgica

La decisión de la FIFA permitirá al delantero del Mónaco, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres tantos, jugar el partido de octavos hoy (00.00 GMT del martes) en Seattle ante Bélgica, cuya federación (RFBA) ha dicho que tomará todas las medidas necesarias para revertir la retirada de la sanción.

La RFBA ha enviado un correo a la FIFA que se interpreta como una solicitud de apelación, mientras que la UEFA ha asegurado en un comunicado que se ha cruzado “una línea roja” con la decisión que compromete el trato justo e igualitario a todos los equipos en la competición.

Trump ya había publicar un escueto mensaje en su red social Truth Social en el que escribió “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

Gianni Infantino reconoció llamada de Trump por la roja de Balogun y defendió decisión “independiente”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió este lunes la llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la sanción de Folarin Balogun, jugador de la selección de Estados Unidos que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, posteriormente indultado y que podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica.

Gianni Infantino reconoció llamada de Trump por la roja de Balogun y defendió decisión “independiente” Archivo

“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE.UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos”, aseguró Infantino en un comunicado.

Y agregó que se trata de una decisión “independiente” del Comité Disciplinario de la FIFA.

Con información de EFE