Este lunes, 6 de julio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.235 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.61%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

En el mercado del dólar canadiense, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.49%) y cayó con mayor fuerza en el último año (-7.09%), señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró volatilidad con predominio de caídas; pese a algunos repuntes a mitad del período, cerró con tres jornadas consecutivas a la baja, dejando un sesgo bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.69%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto sugiere que el valor de la moneda ha estado incrementando en comparación con días anteriores.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá, como un crecimiento en las exportaciones o un mejor desempeño en el mercado laboral, que fortalecen la confianza en la moneda.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.