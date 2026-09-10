El vinagre es uno de los productos más utilizados por sus amplias propiedades que sirven para la limpieza y cuidado del cuerpo. Uno de los trucos que se puso de moda tiene que ver con mezclarlo con el acondicionador.

La fórmula de ambos productos puede funcionar como un remedio casero para el cabello y devolverle el brillo y suavizarlo. Además, son dos productos económicos y que la mayoría de las personas tienen en su casa, por lo que es fácil de preparar.

¿Por qué mezclar vinagre con acondicionador?

El vinagre, especialmente el de manzana, es conocido por sus propiedades equilibrantes del pH , su capacidad para eliminar residuos y su efecto desenredante.

Al combinarlo con un acondicionador, se potencian sus beneficios, ya que el acondicionador aporta hidratación y suavidad. Según expertos, la mezcla tiene estos beneficios:

Restaura el brillo : el vinagre cierra las cutículas del cabello, dando un aspecto más brillante.

: el vinagre cierra las cutículas del cabello, dando un aspecto más brillante. Elimina residuos : ayuda a limpiar acumulación de productos como geles o sprays.

: ayuda a limpiar acumulación de productos como geles o sprays. Suaviza el cabello : la combinación reduce el frizz y facilita el peinado.

: la combinación reduce el frizz y facilita el peinado. Equilibra el cuero cabelludo: ideal para tratar caspa o exceso de grasa.

Siempre lo usaste mal: el shampoo debe colocarse después del acondicionador al bañarse Shutterstock

¿Cómo preparar y usar la mezcla?

Mezclar 1 cucharada de vinagre de manzana con 2-3 cucharadas de tu acondicionador habitual.

Aplicar la mezcla sobre el cabello húmedo, desde las raíces hasta las puntas. Dejar actuar por 3-5 minutos y enjuagar con agua tibia. Usar 1-2 veces por semana para mejores resultados.

¿Para qué sirve esta combinación?

Cuidado del cabello opaco: devuelve el brillo natural.

Desenredado fácil: ideal para cabellos rizados o propensos a enredos.

Limpieza profunda: elimina impurezas sin resecar.

Tratamiento natural: alternativa económica a productos comerciales.

Precauciones al usar esta mezcla