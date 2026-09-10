En urbes como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las sanciones por cometer infracciones varían según la magnitud de la falta, el historial de reincidencia del conductor y los daños causados.

Aunque no existe una sanción federal unificada para todo el país, los reglamentos de cada entidad coinciden en un punto: ante conductas de alto riesgo , las penas pueden ir desde multas económicas hasta el arresto administrativo o la suspensión de la licencia de conducir.

CDMX, Monterrey y Guadalajara invalidarán la licencia de conducir a todos los que incurran en infracciones graves. ChatGPT

Las infracciones que ponen en riesgo la licencia en CDMX

En la Ciudad de México, por ejemplo, el Reglamento de Tránsito contempla un sistema de puntos que, al acumularse, deriva en la cancelación de la licencia, además de sanciones específicas por infracciones como cruzar semáforos en rojo o exceder los límites de velocidad.

Las infracciones graves son aquellas que incrementan el riesgo de un siniestro vial o amenazan directamente la seguridad de otras personas. Entre las más señaladas se encuentran:

conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas

exceder los límites de velocidad

desatender semáforos, señales de alto o zonas peatonales

invadir carriles exclusivos

causar un accidente con heridos o fallecidos

reincidir en faltas consideradas peligrosas

presentar documentos falsificados

agredir a agentes de tránsito.

La reincidencia juega un papel central en varias normativas locales. Esto significa que, además de la infracción en sí, las autoridades evalúan si el conductor ya había sido sancionado antes por conductas similares, lo que puede derivar en castigos progresivamente más severos.

Cuándo pueden cancelar la licencia en Monterrey

En Monterrey, el Reglamento de Tránsito y Vialidad contempla la suspensión o cancelación de la licencia ante determinadas conductas. Entre las causas de cancelación aparecen abandonar injustificadamente un hecho de tránsito más de una vez en dos años, ser responsable de más de dos hechos de tránsito graves en ese período, conducir bajo el influjo de drogas o sustancias tóxicas en tres ocasiones dentro de seis meses, una orden judicial o proporcionar información falsa para obtener el documento.

También puede cancelarse cuando un conductor agrede físicamente a un policía de tránsito durante sus funciones. En otros casos, la autoridad puede retener provisionalmente la licencia mientras se determina si corresponde una suspensión o cancelación, por lo que retirar físicamente el documento durante un procedimiento no significa necesariamente que haya quedado invalidado.

Guadalajara: las causales que contempla Jalisco

En Guadalajara, la licencia es de carácter estatal y las causales están contempladas principalmente en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco. Entre ellas figura acumular dos suspensiones temporales durante un año, además de determinados supuestos relacionados con el transporte público, resoluciones judiciales y siniestros viales.

La legislación también contempla la cancelación definitiva en situaciones específicas relacionadas con alcohol o drogas. Por ejemplo, existen supuestos de reincidencia en conductas de alcoholemia y casos en los que un conductor, bajo los efectos de alcohol, drogas o enervantes, provoca un accidente mientras maneja determinados vehículos de transporte.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Qué consecuencias puede enfrentar un conductor

Entre las posibles sanciones que contemplan los reglamentos de tránsito de CDMX, Monterrey y Guadalajara se encuentran: multas elevadas, arresto administrativo, trabajo comunitario, retención del vehículo, suspensión temporal de la licencia y, en los casos más graves, cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Para evitar llegar a este punto, las recomendaciones más comunes son: respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o fármacos, ceder el paso a peatones y ciclistas, no invadir carriles reservados, mantener al día la licencia y la documentación del vehículo, evitar la acumulación de multas o puntos de penalización y cumplir con las indicaciones de los agentes de tránsito.

Revisar periódicamente si existen infracciones pendientes también es una medida clave para evitar sorpresas y conservar el derecho a conducir en regla.