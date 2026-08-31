Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben volver a clases esta semana: comienza un nuevo ciclo escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo escolar 2026-2027 comienza el lunes 31 de agosto de 2026. La medida aplica para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país.

El calendario oficial, publicado por la dependencia, establece un total de 185 días de clases, que se extenderán hasta el viernes 9 de julio de 2027, fecha marcada como el cierre del ciclo lectivo.

Qué días no habrá clases durante el ciclo

Además de las fechas de inicio y fin, el calendario de la SEP contempla distintos días feriados en los que no habrá actividades escolares. Entre ellos se encuentran el miércoles 16 de septiembre, por el aniversario del inicio de la Independencia de México, y el lunes 2 de noviembre, por el Día de Muertos.

También se establecieron tres lunes sin clases ni actividades docentes:

el 16 de noviembre , por el aniversario de la Revolución Mexicana

el 1 de febrero de 2027 , por el Día de la Constitución;

el 15 de marzo de 2027, por la conmemoración de la Expropiación Petrolera.

Confirmado por la SEP | Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben volver a clases esta semana: comienza un nuevo ciclo escolar. SEP México

A esto se suman dos períodos de receso escolar: el primero, del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudándose las clases el 7 de enero; y el segundo, correspondiente a Semana Santa, del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Otras fechas clave del calendario

El calendario también incluye ocho jornadas de Consejo Técnico Escolar, además de una fase intensiva que se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto, previa al inicio de clases.

Por otra parte, la SEP informó que las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria correspondientes al ciclo escolar 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

En el caso de las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación docente, el calendario es distinto: consta de 190 días de clases, que también comenzaron el 31 de agosto de 2026, pero concluirán el 13 de julio de 2027.

Con estas fechas ya definidas, millones de estudiantes en todo el país retoman esta semana sus actividades escolares, dando inicio formalmente al nuevo ciclo lectivo 2026-2027.