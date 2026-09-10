En el Paquete Económico de 2027, la Secretaría de Hacienda propuso un recorte de 73.3% para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), encargado de certificar y vigilar a aerolíneas, talleres de mantenimiento, pilotos y sobrecargos del país.

Para el año entrante, Hacienda propuso un presupuesto de MXN $175.45 millones, contra un gasto de MXN $657.5 millones para este año, lo que representa un riesgo para la operación del entorno aeronáutico nacional.

Al centro, Paul Castelazo, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM). Cortesía CPAM

En entrevista con El Cronista, Paul Castelazo, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), señala que la AFAC es el organismo encargado de certificar que las aeronaves que circulan en el país cumplen con los requisitos técnicos, requisitos legales, de seguridad. además de que regula el transporte aéreo, supervisa aeropuertos y aeródromos para proteger a la aviación nacional y en última instancia, a los pasajeros.

El problema se profundiza al revisar el presupuesto de gastos de operación, que se recortó a MXN $275,000 para todo 2027, advierte Castelazo.

Problemas en la certificación

De acuerdo con estimaciones del presidente del CPAM, en México existen aproximadamente 13 mil pilotos comerciales, que deben renovar su certificación cada 3 años, por lo que cada año más de 4,300 pilotos deben acudir a las instalaciones de la AFAC para recibir su renovación.

En el caso de los sobrecargos, el número crece por cuatro, es decir, cada año, cerca de 12 mil miembros de tripulación encargados de la atención de pasajeros y seguridad en cabina, requieren una nueva certificación, a lo que se suman los integrantes de los talleres de mantenimiento que también requieren renovar sus licencias cada 3 años.

El problema con la propuesta de recorte al presupuesto de AFAC, abunda Paul Castelazo, es que no se pueden descartar mayores recortes de personal.

Actualmente, un piloto o sobrecargo se puede tardar hasta un mes y medio en completar la renovación de su licencia.

“El problema es que mientras no tengas tu licencia, te quedas en tierra y eso puede aumentar la carga de horas de vuelo para los pilotos y sobrecargos, que genera, a su vez, un círculo vicioso de sobrecarga de trabajo”, advierte Castelazo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los pilotos y sobrecargos tienen un límite de 90 horas de vuelo mensuales, aunque existen extensiones que permiten más horas en el aire.

El riesgo, dice Castelazo, es que se genere una “cadena de sobrecarga” y cansancio en las tripulaciones.

Actualmente, la AFAC cuenta con 43 personas que trabajan en la Dirección de Licencias del organismo para atender un volumen de 16 mil personas que acuden cada año a renovar sus certificaciones.

“Se necesita más personal y presupuesto en la AFAC para que funcione mejor”, dijo.

Presupuesto ideal

Para Paul Castelazo el presupuesto mínimo ideal para la AFAC es de MXN $1,000 millones, o bien, que los ingresos que genera la AFAC se queden dentro del organismo, lo que le permitiría ser autosuficiente.

El líder del Colegio de Pilotos Aviadores de México recordó que en 2024 la AFAC generó ingresos por MXN $4,267 millones, pero esos ingresos se envían a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda y se reparten en el resto del gasto público.

“Si se le otorga a la AFAC los recursos que genera al año, el organismo podría funcionar de manera autosuficiente”, explica el piloto.