El consumo de luz en los hogares está cambiando en México, gracias a un programa impulsado por el Gobierno federal para fomentar el uso de energías renovables y ayudar a las familias a reducir el costo del recibo de luz. En esta línea, es posible acceder a un panel gratis de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como parte de esta estrategia, la CFE puso en marcha un esquema mediante el cual algunos hogares podrán recibir e instalar paneles solares sin costo.

Oficial y confirmado | CFE entregará e instalará paneles solares gratis en California, Mexicali y San Felipe: estos son los requisitos

A diferencia de otros apoyos, este beneficio no funciona como un crédito ni requiere financiamiento, ya que consiste en la entrega e instalación del equipo para disminuir el gasto en electricidad, especialmente en zonas donde las altas temperaturas incrementan el uso de aire acondicionado.

¿Quiénes pueden solicitar el panel solar de la CFE?

Para participar en el programa es necesario contar con un contrato de suministro eléctrico vigente bajo tarifa doméstica y acudir a un Centro de Atención a Clientes de la CFE para iniciar el trámite de interconexión.

Además, los solicitantes deberán acreditar la propiedad del inmueble donde se instalarán los paneles solares y presentar la documentación requerida.

Entre los requisitos se encuentran:

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la propiedad de la vivienda

Dictamen técnico sobre las condiciones estructurales del techo

Último recibo de luz sin adeudos

CURP actualizada

Posteriormente, personal técnico de la CFE realizará una visita al domicilio para verificar que la vivienda reúna las condiciones necesarias, como una adecuada exposición al sol y un espacio apto para colocar el sistema fotovoltaico.

También se considera que el hogar tenga un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kilowatts-hora (kWh), equivalente aproximadamente a recibos de entre 200 y 700 pesos.

¿Cómo podemos ahorrar la luz?

Uno de los principales beneficios del programa es la reducción en el gasto por consumo eléctrico. De acuerdo con las estimaciones del proyecto, las viviendas que instalen los paneles solares podrían disminuir hasta 85% el monto de su recibo de luz , lo que representa un ahorro importante para las familias beneficiadas.

Listado de municipios que aplican a los paneles solares gratis de CFE

Por ahora, el programa tiene una cobertura limitada y únicamente está disponible en tres municipios del país, seleccionados por registrar algunas de las temperaturas más elevadas de México:

Mexicali, Baja California.

San Felipe, Baja California.

Hermosillo, Sonora.

La iniciativa busca apoyar a los hogares ubicados en estas zonas, donde el consumo de energía suele aumentar durante las temporadas de calor.

Además de reducir el gasto familiar, el uso de paneles solares contribuye a disminuir la demanda sobre el sistema eléctrico nacional y promueve la generación de energía limpia, favoreciendo la transición hacia un modelo energético más sustentable.