En esta noticia Confiable y validada transmisión

Mientras las SUV y los crossovers concentran buena parte de los lanzamientos y de las preferencias de los consumidores en México, Nissan mantiene su apuesta por los sedanes con la renovación del Versa y el Sentra, dos modelos fabricados en Aguascalientes que forman parte de los vehículos de mayor volumen de la marca en el país.

El desafío para este segmento ha cambiado en los últimos años. Los sedanes siguen siendo el segundo tipo de vehículo más vendido en México, pero compiten en un mercado donde la demanda se ha desplazado hacia camionetas ligeras, SUV y crossovers. Factores como el precio, el consumo de combustible, el costo de mantenimiento y el equipamiento continúan siendo determinantes para los compradores.

El Versa, que se mantiene como el automóvil más vendido en México, está disponible desde MXN $374,900. Incorpora un motor de 1.6 litros con 118 caballos de fuerza y puede adquirirse con transmisión manual de cinco velocidades o automática Xtronic CVT. Desde las versiones de entrada incluye asistencias de conducción Nissan Intelligent Mobility y ofrece una cajuela de 482 litros.

En el siguiente escalón se ubica el Sentra 2026, cuyo precio parte de MXN $447,990 y alcanza los 569,990 en la versión SR Platinum. Está equipado con un motor de 2.0 litros de 145 caballos de fuerza, transmisión automática Xtronic CVT de segunda generación y suspensión trasera Multilink.

Además de abastecer al mercado mexicano, Versa y Sentra forman parte de la estrategia exportadora de Nissan. Ambos modelos se ensamblan en el complejo de Aguascalientes, desde donde también se envían a mercados de Norteamérica, Centro y Sudamérica, así como a otras regiones. La operación ha convertido a México en una de las principales plataformas de manufactura de la automotriz para este tipo de vehículos.

Confiable y validada transmisión

Nissan también busca atender uno de los temas que con mayor frecuencia genera dudas entre los consumidores: la confiabilidad de las transmisiones CVT. La armadora informó que la nueva generación de su transmisión UK28 fue sometida a un programa de validación que incluyó más de 2.8 millones de kilómetros recorridos en caminos públicos y pruebas de durabilidad; y en el Nissan Sentra se superaron los 918,000 kilómetros en vía pública.

“Gracias a la adopción de nuevas tecnologías y sistemas avanzados, esta transmisión ofrece una mejora de entre 4% y 8% en eficiencia de combustible, así como una sensación de aceleración más refinada y una conducción más suave, en comparación con generaciones anteriores”, señaló la compañía.

Entre los cambios incorporados se encuentran una relación de transmisión más amplia, un sistema de doble bomba de aceite y un mecanismo de bloqueo múltiple (lock-up), con el objetivo de mejorar la respuesta del vehículo y optimizar el consumo de combustible.

Nissan indicó que el desarrollo de esta transmisión tomó más de cuatro años e incluyó evaluaciones de diseño, manufactura y producción, además de “más de 1,000 puntos adicionales de validación respecto a generaciones previas” dentro de sus procesos de fabricación.

La actualización de Versa y Sentra llega en un momento en el que el mercado mexicano ofrece una mayor variedad de sedanes compactos y subcompactos. En ese escenario, Nissan apuesta por mantener su participación en un segmento que sigue representando una parte importante de las ventas de vehículos nuevos en el país.