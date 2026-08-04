Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto

Dinamarca estrenó oficialmente su nuevo servicio militar obligatorio e igualitario, una reforma aprobada en 2024 que amplía la duración de la conscripción de cuatro a once meses. Desde ahora, todos los hombres y mujeres deberán registrarse al cumplir los 18 años y podrán ser llamados a filas mediante un sorteo si no se cubren las plazas con voluntarios.

Las Fuerzas Armadas danesas señalaron que la medida responde a un contexto de amenazas cada vez más cambiante y complejo. El nuevo sistema también contempla la posibilidad de que algunos reclutas sean destinados a Groenlandia, territorio autónomo del reino.

¿Cómo funcionará el nuevo servicio militar?

Todos los hombres y mujeres deberán someterse a una revisión médica al cumplir los 18 años. Una vez completado ese paso, podrán ser convocados mediante un sorteo si el número de voluntarios no resulta suficiente para cubrir el contingente anual.

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El servicio militar tendrá una duración de once meses. Los primeros cinco estarán dedicados a la instrucción militar básica y el resto al servicio operativo. Quienes sean destinados al buque escuela Dannebrog o a unidades especializadas contra ciberataques podrán completar hasta un año de servicio.

¿Dónde podrán ser destinados los reclutas?

Tras la formación inicial, los nuevos soldados podrán ser enviados a distintos cuarteles de Dinamarca, incluido el territorio autónomo de Groenlandia. También podrán integrarse en la Armada o participar en la misión de la OTAN en Letonia, aunque el servicio fuera del país será voluntario.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno danés adelantó un año la entrada en vigor de esta reforma, prevista inicialmente para 2027. Además, el objetivo a medio plazo consiste en aumentar el número anual de reclutas de 4500 a 6500 para reforzar la capacidad defensiva del país.