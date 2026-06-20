Estados Unidos ha comunicado cambios significativos en los parámetros de elegibilidad para visas de inmigrante, incorporando obstáculos más severos para aquellos que presenten ciertas condiciones de salud.

La política de “carga pública” se ha transformado en el foco de estas restricciones, exigiendo a los interesados que compren que no infringirán un costo al sistema de salud estadounidense.

La edad avanzada, principal barrera para obtener la visa estadounidense

El sector de las personas de la tercera edad confronta actualmente un entorno más desafiante al solicitar su visa americana para ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado ha dispuesto que los adultos mayores deben someterse a un examen exhaustivo de su situación financiera previo a la concesión de la aprobación.

Los funcionarios consulares evaluarán si el solicitante cuenta con recursos económicos suficientes para financiar su atención médica durante su permanencia en el territorio estadounidense.

La justificación de esta política se basa en que este grupo etario presenta una mayor probabilidad de afrontar enfermedades que requieren tratamiento continuo y onerosos costos. La diabetes, problemas cardíacos, cáncer y otras dolencias crónicas son más comunes en esta fase de la vida.

Para muchos adultos mayores con pensiones limitadas o recursos modestos, este requerimiento constituye una barrera prácticamente insalvable.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Archivo.

El examen médico obligatorio que puede determinar tu futuro en Estados Unidos

Cada individuo que desee obtener una visa de inmigrante debe someterse a una evaluación médica exhaustiva llevada a cabo por profesionales autorizados. Este proceso se ha convertido en un elemento crucial para la aprobación o denegación de la solicitud.

Durante el examen, los médicos evaluarán indicadores de enfermedades preexistentes que pudieran demandar un tratamiento prolongado. Los resultados de dicha evaluación son enviados directamente a las autoridades consulares, quienes utilizarán esta información para tomar la decisión definitiva.

Lo más preocupante es que no existe una lista precisa que indique cuánto dinero se considera “suficiente” para cubrir futuros gastos médicos. Esta falta de claridad deja a los solicitantes en una completa incertidumbre respecto a la aceptación de sus recursos como adecuados.

Requisitos y nueva normativa para ingresar a EE.UU. sin visa mediante ESTA.

Rechazo automático sin posibilidad de apelación inmediata

El gobierno estadounidense justifica estas medidas argumentando que busca proteger el erario público y garantizar que los nuevos residentes puedan sostenerse sin depender de programas de asistencia gubernamental como Medicaid.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles señalaron que estas políticas discriminan injustamente a personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas.

Para los solicitantes mexicanos, especialmente aquellos en edad avanzada, estas nuevas directrices representan un desafío considerable. Deberán demostrar no solo su capacidad de mantenerse económicamente, sino también su capacidad de financiar cualquier eventualidad médica que pudiera surgir durante su estancia en Estados Unidos.

Una vez que los oficiales consulares determinan que un solicitante no cumple con los requisitos de solvencia económica para su atención médica, el rechazo de la visa americana ocurre de forma inmediata. No existe un proceso de revisión rápida ni una segunda oportunidad para presentar documentación adicional en el momento.