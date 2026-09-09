Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense mostró un leve avance de 0.11%, pero en el último año acumula una caída de -6.15%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense inició con dos jornadas al alza, luego alternó caídas y repuntes con marcada volatilidad, cerrando la última sesión estable y con un ligero saldo favorable.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense fue del 4.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.23%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia negativa, ya que el dato de 0 es igual a -2, lo que indica que ha estado disminuyendo en los últimos días. Esta baja continuada sugiere un debilitamiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

En comparación con días anteriores, la tendencia apunta a una reducción constante en su valor, lo que podría afectar su atractivo para los inversionistas. La prolongación de esta caída podría generar inquietudes sobre la estabilidad económica de Canadá.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.