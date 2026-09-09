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Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 9 de septiembre.

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Estas son las efemérides del 9 de septiembre

1828: En Yásnaya Poliana (Rusia), nace el fecundo escritor ruso Liev Nicoláievich conde de Tolstoi, conocido como León Tolstoi, autor de "Guerra y paz" y "Anna Karenina" entre otras obras en las que describió admirablemente la vida y costumbres rusas. Fue ideólogo de la no violencia activa. (Hace 198 años)

1737: En Bolonia, Italia, nace Luigi Galvani, que descifrará la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. (Hace 289 años)

1585: Nace en París (Francia) Armand Jean du Plessis, que pasará a la historia como el cardenal Richelieu, cardenal y hábil político francés, que fomentará el absolutismo en Francia y sentará las bases para la grandeza y esplendor del siglo XVII francés. (Hace 441 años)

214: En Sirmio (actual Sremska Mitrovica, Serbia) nace Lucio Domicio Aureliano, emperador romano de 270 a 275 y segundo de varios "soldados emperadores" que tendrán notable éxito, conocidos como los emperadores ilirios, que ayudarán al Imperio romano a recuperar su poder y prestigio durante la última parte del siglo III y comienzos del IV. (Hace 1812 años)

1976: El presidente del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, muere a los 82 años. Era el ídolo querido de 800 millones de chinos. Tras su muerte, Deng Xiaoping surgirá como el líder de China. (Hace 50 años)

1901: Muere en Malromé, Francia, Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés que reflejó como nadie la vida nocturna parisiense de finales del siglo XIX. Perteneció a la generación del postimpresionismo. (Hace 125 años)

1513: Durante la batalla de Flodden (Inglaterra), Jacobo IV, que ocupa el trono escocés desde que en 1488 una rebelión nobiliaria derribara a su padre Jacobo III, resulta muerto y su ejército derrotado contra los ingleses. (Hace 513 años)

1087: Durante la conquista de la ciudad de Mantes, cerca de la población francesa de Rúan, el rey inglés Guillermo I el Conquistador se cae de su caballo y muere. Más tarde será enterrado en la Iglesia de San Esteban de Caen (Normandía) junto a su esposa. (Hace 939 años)

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La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de León Tolstoi en 1828, ya que su obra y su ideología de la no violencia activa han tenido un profundo impacto en la literatura y el pensamiento social, influyendo en generaciones posteriores y dejando un legado perdurable en la cultura mundial.