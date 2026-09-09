El euro presenta una cotización de 19.67 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 9 de septiembre de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.69 pesos y un mínimo de 19.65 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un 5.49% y en el último año retrocedió un 7.40%, reflejando una tendencia bajista reciente y sostenida.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: breve repunte inicial, tramo prolongado de caídas, leve recuperación y cierre en descenso, con más jornadas a la baja que al alza.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.30%, es menor que la volatilidad anual del 5.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en relación con los días pasados es superior a cero. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con las jornadas anteriores, lo que apoya una percepción de crecimiento en la confianza económica.

La tendencia del Euro ha sido constante en los últimos días, reflejando una estabilidad en el mercado cambiario. Esto podría ser un signo de confianza por parte de los inversores y de la estabilidad económica en la zona euro.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que los factores económicos recientes están favoreciendo la apreciación del Euro frente a otras divisas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.