La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 en México es de 16.9 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.92 pesos y un mínimo de 16.91 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.13% y en el último año acumula un descenso de -7.84%, señalando una tendencia bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

El periodo mostró volatilidad inicial con alzas y bajas alternadas, luego una racha de cuatro retrocesos, un rebote de dos jornadas y un cierre en descenso; en conjunto, el balance es ligeramente bajista.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.51%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.23%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante. Este comportamiento, con un -1 positivo, indica un crecimiento en su valor frente a otras monedas.

En contraste, la tendencia de los días previos había mostrado fluctuaciones, lo que generaba incertidumbre entre los inversionistas. Esta estabilidad en el valor del Dólar sugiere un posible fortalecimiento económico en el corto plazo.

El análisis de esta tendencia revela un ambiente favorable para la inversión, aunque se recomienda monitorear cualquier cambio inesperado que pudiera alterar esta proyección.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".