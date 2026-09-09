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En el transcurso de este martes, 8 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 01.28 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.
El punto central de este fenómeno natural se reportó a 5 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 9.3 kilómetros, latitud de 16.776° y una longitud de -99.433°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Las recomendaciones para la población
Protección Civil informó que, ante sismos, se recomienda mantener la calma, cubrirse bajo muebles resistentes, alejarse de ventanas, no usar elevadores, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas tras el movimiento y seguir fuentes oficiales; además, preparar una mochila de emergencia y ubicar puntos de reunión.