El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que tienen planeado viajar al exterior. Esta identificación internacional es considerada como un documento de presentación obligatoria para estos traslados y, para que se lo considere aceptable, tendrá que estar en vigencia y excelentes condiciones físicas.

En ese sentido, el Departamento de Estado señala en su sitio web oficial a todas las personas que deben renovar su pasaporte cuáles son los casos en los que el documento ya no es elegible para actualización, uno de ellos relacionado con la fecha en la que se tramitó originalmente.

Estados Unidos prohibirá renovar el pasaporte americano a todas las personas que tramitaron su ejemplar antes de esta fecha

De acuerdo con lo detallado, la libreta de pasaporte sólo puede ser renovada de manera tradicional dentro de los 15 años posteriores a su emisión.

Por este motivo, desde el inicio de julio tienen completamente prohibida la renovación de su ejemplar todas las personas que gestionaron su identificación internacional americana antes del 1 de julio de 2011.

En estos casos, será necesario realizar el trámite desde cero, como si se estuviera llevando a cabo por primera vez.

El pasaporte americano solo puede renovarse dentro de los 15 años del momento de su emisión.

Qué pasaportes aún pueden renovarse pero perdieron validez para viajar

El pasaporte americano de adulto tiene una validez máxima de 10 años. En ese sentido, perdieron su validez para viajar internacionalmente aquellos tramitados antes de julio de 2016, aunque podrán renovarse si no superan la regla de los 15 años.

Los pasaportes para menores de 16 años tienen una vigencia de 5 años y no son, en ningún caso, elegibles para la renovación, por lo que todos estos ejemplares tramitados antes de julio de 2021 tendrán que gestionarse otra vez.

Cómo tramitar desde cero un pasaporte americano de adulto si no tengo permitido renovar

El Departamento de Estado especifica que, en estos casos, los pasos a seguir son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes.