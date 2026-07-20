El Gobierno de México ha incrementado las restricciones en los aeropuertos y ha dejado en claro que no se tolerará más viajar sin la documentación pertinente . Esta medida implica que los ciudadanos mexicanos deberán adherirse rigurosamente a los requisitos de la vigencia del pasaporte para poder salir del país.

La decisión tiene como objetivo evitar problemas que se han vuelto cada vez más comunes, en los cuales pasajeros con documentos caducados o próximos a expirar quedaban varados o rechazados en sus destinos internacionales. En lo sucesivo, se procederá sin excepciones.

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

Pasaporte vigente: requisito indispensable sin excepciones

Las autoridades mexicanas han enfatizado que contar con un pasaporte vigente es un requisito indispensable para llevar a cabo cualquier viaje internacional. No solo es esencial que este documento no haya expirado, sino que también debe ajustarse a las normativas requeridas por otros países.

Con esto en mente, es importante recordar la bien conocida “regla de los 6 meses”: numerosos destinos exigen que el pasaporte disponga de un mínimo de seis meses de validez al momento de ingresar al país. El incumplimiento de esta norma podría resultar en que el sistema migratorio impida la salida del país, incluso si el vuelo ha sido reservado y pagado.

Esta medida tiene como objetivo evitar que los viajeros sean rechazados en el extranjero y tengan que regresar, lo que genera pérdidas económicas y provoca congestión en los sistemas aeroportuarios.

Controles reforzados en aeropuertos y fronteras

Con esta nueva política, las autoridades migratorias y las aerolíneas deberán verificar con mayor rigor la documentación antes de permitir el embarque. Esto implica que cualquier irregularidad —ya sea un pasaporte vencido o próximo a caducar— será un motivo suficiente para impedir el viaje.

El endurecimiento de los controles también responde a un aumento de personas que intentaban renovar sus documentos a último momento, lo que provocaba colapsos en el sistema administrativo. Ahora, la responsabilidad recae completamente en el viajero, que deberá anticiparse y gestionar sus trámites con tiempo.

Renovaciones y situaciones especiales: todo lo que tenés que saber

Uno de los aspectos fundamentales de la normativa se refiere a los pasaportes que han expirado hace considerable tiempo. Si el documento ha estado vencido por más de 10 años, no se considera una simple renovación . En tales situaciones, el procedimiento debe llevarse a cabo como si fuera la primera vez, lo que requiere la presentación de documentación adicional y puede resultar en tiempos de espera prolongados.

Para los mexicanos que residen en el extranjero, se han establecido ciertas flexibilidades en temas administrativos, como la posibilidad de utilizar documentos vencidos para algunos trámites electorales; sin embargo, esto no es válido para el cruce de fronteras. La presentación de un pasaporte vigente sigue siendo un requisito indispensable sin excepciones.

En síntesis, la nueva medida tiene como objetivo organizar el sistema migratorio y prevenir inconvenientes que afectan a los pasajeros y a las autoridades. La recomendación es clara: revisar la vigencia con anticipación y proceder con la renovación del pasaporte antes de programar cualquier viaje fuera de México.