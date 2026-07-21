Confirmado | Aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Alicante bloquearán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte.

Presentar un pasaporte válido y en vigor es el requisito fundamental e indispensable para cruzar las fronteras de España, tanto en sus principales centros de conexión como en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Alicante, así como en cualquier otra terminal del país.

Postergar el trámite de renovación o actualización del documento puede costar caro: las autoridades migratorias y las aerolíneas tienen la potestad legal de denegar de inmediato el embarque o el ingreso al territorio a los viajeros que infrinjan las normativas.

Aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Alicante bloquearán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte. Freepik

Qué revisan las aerolíneas y Migración antes del despegue

Muchas veces el problema no se detecta al llegar a España, sino en el propio mostrador de facturación del aeropuerto de origen. Las aerolíneas comerciales tienen la obligación legal de verificar minuciosamente la documentación antes de permitir el acceso al avión. Para ello, se apoyan en los manuales internacionales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Si los agentes de la aerolínea detectan que el pasaporte está caducado, visiblemente dañado (páginas desprendidas, datos ilegibles, cubiertas rotas) o no cumple con el tiempo de vigencia mínimo requerido, impedirán el embarque del pasajero de manera inmediata.

Esto se hace para evitar sanciones económicas severas que las administraciones imponen a las compañías aéreas por transportar pasajeros sin la documentación reglamentaria. Según recuerda el propio gestor aeroportuario español (AENA) en sus guías de viaje, la falta de validez o el deterioro físico son causas directas para que se deniegue el acceso al avión.

Qué exigen las autoridades de España

Para quienes logran volar o para aquellos ciudadanos extranjeros que intentan ingresar a España, el control definitivo queda en manos de la Policía Nacional, que gestiona los puestos fronterizos y aplica estrictamente el Reglamento de Extranjería español (aprobado por el Real Decreto 557/2011, artículo 6.1), el cual inhabilita todo pasaporte dañado o fuera de norma.

Aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Alicante bloquearán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte. Shutterstock

Justamente, España se rige bajo el código de fronteras del Espacio Schengen (Reglamento UE 2016/399). Esto implica reglas mucho más estrictas en cuanto a los tiempos de vencimiento, tal como detalla de forma oficial el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

Ciudadanos no comunitarios

Según el artículo 6 del Código Schengen, no basta con que el pasaporte esté vigente al momento de viajar. Las autoridades exigen obligatoriamente que el pasaporte tenga una vigencia mínima de 3 meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen. Además, el documento debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

Al llegar al control migratorio de aeropuertos como Palma de Mallorca, Ibiza o Alicante-Elche Miguel Hernández, la Policía Nacional puede exigir, además del pasaporte en regla:

Justificación del motivo de la estancia (reserva de hotel o carta de invitación formal).

Billete de vuelta confirmado que demuestre la intención de salir del territorio dentro del periodo permitido.

Demostración de medios económicos suficientes para costear la estancia (calculado bajo un mínimo diario establecido por el Ministerio del Interior).

Ciudadanos españoles y de la Unión Europea

Pueden ingresar o salir del país siempre que cuenten con su pasaporte en vigor o, en su defecto, su Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado si viajan dentro del territorio comunitario.

Evitar sorpresas de última hora en los aeropuertos españoles requiere mantener al día el calendario de renovación y solicitar cita previa para la actualización del pasaporte con suficiente antelación al viaje.