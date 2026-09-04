La señal de tránsito con una Y negra sobre un rombo amarillo pertenece al grupo de señales preventivas y tiene una función específica para quienes circulan por el camino. Su objetivo es advertir sobre una bifurcación que se encuentra más adelante.

Esta señal corresponde al “ENTRONQUE EN Y”, una indicación que permite anticipar que el camino se dividirá en dos direcciones. De esta manera, los conductores pueden identificar con anticipación cómo está conformada la circulación en ese punto.

El diseño de la señal también aporta información importante. La línea ancha representa el camino principal, mientras que la vía secundaria aparece mediante una línea 50% más angosta. Esta diferencia permite distinguir cuál de los dos caminos tiene prioridad.

¿Qué indica el entronque en Y?

La señal advierte que existe una bifurcación del camino y que uno de los trayectos corresponde a la vía principal. El otro representa un camino secundario, en el que será necesario realizar ALTO o CEDER EL PASO, de acuerdo con lo indicado para ese punto.

Por eso, no se trata simplemente de una señal que anuncia que la carretera se divide. La representación gráfica permite reconocer qué camino es el principal y cuál es el secundario, mediante el grosor diferente de las líneas.

Señal de tránsito con una Y negra sobre un rombo amarillo pertenece al grupo de señales preventivas. Reglamento de Tránsito

¿Por qué es importante reconocer esta señal?

Las señales preventivas tienen como finalidad informar con anticipación sobre las condiciones que pueden encontrarse en el camino. En este caso, el símbolo en forma de Y permite identificar visualmente que se aproxima un entronque o bifurcación.

La diferencia entre las líneas también resulta fundamental para interpretar correctamente la señal: la vía principal se representa con una línea más ancha, mientras que la secundaria se muestra con una línea 50% más angosta.

Así, cuando un conductor encuentra este rombo amarillo con una Y negra, debe reconocer que está ante un ENTRONQUE EN Y y prestar atención a la configuración de los caminos, especialmente porque en la vía secundaria se contempla la obligación de hacer ALTO o CEDER EL PASO.