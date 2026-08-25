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El Gobierno de la Ciudad de México anunció una transformación significativa en el Tren Ligero que promete mejorar la experiencia de transporte para miles de usuarios en la zona sur de la capital. La inclusión de nuevas unidades tiene como objetivo modernizar el servicio y mejorar su eficiencia.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó que estas modificaciones proporcionarán beneficios duraderos: “con nuevas unidades del Tren Ligero, optimizamos los traslados, incrementamos la capacidad de pasajeros y ofrecemos viajes más cómodos y seguros”.
¿Qué cambios traen las nuevas unidades del Tren Ligero?
Actualmente, este sistema cuenta con 16 estaciones, dos terminales y una extensión de más de 13 kilómetros, constituyendo una alternativa esencial de transporte sustentable en la ciudad.
Con estas mejoras, el proyecto pretende consolidar una red de movilidad más moderna y eficiente. Bajo el lema “La Pelota Vuelve a Casa”, las autoridades buscan establecer una infraestructura duradera que beneficie a millones de usuarios a largo plazo.
Las nuevas unidades del Tren Ligero de la Ciudad de México están concebidas para optimizar tanto la capacidad como la experiencia del usuario, integrando tecnología avanzada y ofreciendo una mayor comodidad en cada trayecto.
- Mayor capacidad de pasajeros, optimizando la movilidad diaria
- Diseño articulado con doble cabina de mando
- Espacios más cómodos y seguros para los usuarios
- Integración a un sistema de transporte no contaminante
- Mejora en tiempos de traslado en zonas como Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán