El Tren Ligero ya dio inicio a la terminal Tasqueña y ahora el servicio será más extenso en estas zonas de Ciudad de México (foto: archivo).

En esta noticia ¿Qué cambios traen las nuevas unidades del Tren Ligero?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una transformación significativa en el Tren Ligero que promete mejorar la experiencia de transporte para miles de usuarios en la zona sur de la capital. La inclusión de nuevas unidades tiene como objetivo modernizar el servicio y mejorar su eficiencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó que estas modificaciones proporcionarán beneficios duraderos: “con nuevas unidades del Tren Ligero, optimizamos los traslados, incrementamos la capacidad de pasajeros y ofrecemos viajes más cómodos y seguros”.

Cambia el transporte público | Ahora los tramos serán más cortos y los pasajeros perderán menos tiempo viajando (foto: archivo).

¿Qué cambios traen las nuevas unidades del Tren Ligero?

Actualmente, este sistema cuenta con 16 estaciones, dos terminales y una extensión de más de 13 kilómetros, constituyendo una alternativa esencial de transporte sustentable en la ciudad.

Con estas mejoras, el proyecto pretende consolidar una red de movilidad más moderna y eficiente. Bajo el lema “La Pelota Vuelve a Casa”, las autoridades buscan establecer una infraestructura duradera que beneficie a millones de usuarios a largo plazo.

Las nuevas unidades del Tren Ligero de la Ciudad de México están concebidas para optimizar tanto la capacidad como la experiencia del usuario, integrando tecnología avanzada y ofreciendo una mayor comodidad en cada trayecto.