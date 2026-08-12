En Estados Unidos, los aeropuertos internacionales de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey son los más populares

En Estados Unidos, los aeropuertos internacionales de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey son los más populares para la llegada de extranjeros al país, particularmente cuando se trata de turismo o negocios.

Todos los extranjeros que deseen ingresar al país deben saber que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solicita que se presente un pasaporte válido al que le queden al menos seis meses restantes de vigencia.

Aeropuertos de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey prohíben el ingreso a todos los extranjeros: los requisitos de ingreso a Estados Unidos

Para ingresar a Estados Unidos los extranjeros deben cumplir con una serie de condiciones como:

Presentar un pasaporte vigente, al que le queden al menos 6 meses restantes de validez para evitar que el viajero se quede indocumentado durante la estadía.

Una visa americana que se corresponda con el motivo del viaje o una que se corresponda con el motivo del viaje o una Autorización Electrónica de Viaje del Programa de Exención de Visado

Un pasaje de vuelta o continuación de viaje.

Comprobantes de alojamiento y solvencia económica.

La visa se debe tramitar previo al viaje y debe estar estampada en el pasaporte.

Presentar un pasaporte vigente, al que le queden al menos 6 meses restantes de validez para evitar que el viajero se quede indocumentado durante la estadía. Shutterstock

¿Cómo tramitar la visa para que Aeropuertos de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey permitan el ingreso?

Previo al viaje, se debe definir qué visa es compatible con el motivo del viaje. Las más comunes para quienes visitan Estados Unidos por turismo o negocios con la B1/B2.

En ambos casos, se debe completar el Formulario DS-160 con información fidedigna que coincida con la del pasaporte y crear una cuenta en el sistema de turnos de la embajada o consulado correspondiente.

También se debe pagar el arancel consular, que suele ser de 185 dólares por este tipo de visa y no se reintegra en caso de que la solicitud sea rechazada.

Programar la cita consular y asistir a la entrevista. Se debe presentar con el pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160 y el comprobante de pago.

Adicionalmente, también podrían solicitar otros documentos que acrediten el motivo del viaje, la duración de la estadía y la capacidad de costear los gastos, además de vínculos con el país de residencia.

La decisión final corresponde siempre al funcionario consular.