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En Estados Unidos, los aeropuertos internacionales de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey son los más populares para la llegada de extranjeros al país, particularmente cuando se trata de turismo o negocios.
Todos los extranjeros que deseen ingresar al país deben saber que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solicita que se presente un pasaporte válido al que le queden al menos seis meses restantes de vigencia.
Aeropuertos de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey prohíben el ingreso a todos los extranjeros: los requisitos de ingreso a Estados Unidos
Para ingresar a Estados Unidos los extranjeros deben cumplir con una serie de condiciones como:
- Presentar un pasaporte vigente, al que le queden al menos 6 meses restantes de validez para evitar que el viajero se quede indocumentado durante la estadía.
- Una visa americana que se corresponda con el motivo del viaje o una Autorización Electrónica de Viaje del Programa de Exención de Visado.
- Un pasaje de vuelta o continuación de viaje.
- Comprobantes de alojamiento y solvencia económica.
La visa se debe tramitar previo al viaje y debe estar estampada en el pasaporte.
¿Cómo tramitar la visa para que Aeropuertos de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey permitan el ingreso?
Previo al viaje, se debe definir qué visa es compatible con el motivo del viaje. Las más comunes para quienes visitan Estados Unidos por turismo o negocios con la B1/B2.
En ambos casos, se debe completar el Formulario DS-160 con información fidedigna que coincida con la del pasaporte y crear una cuenta en el sistema de turnos de la embajada o consulado correspondiente.
También se debe pagar el arancel consular, que suele ser de 185 dólares por este tipo de visa y no se reintegra en caso de que la solicitud sea rechazada.
Programar la cita consular y asistir a la entrevista. Se debe presentar con el pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160 y el comprobante de pago.
Adicionalmente, también podrían solicitar otros documentos que acrediten el motivo del viaje, la duración de la estadía y la capacidad de costear los gastos, además de vínculos con el país de residencia.