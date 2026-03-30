Viajar a Estados Unidos es uno de los deseos más comunes entre los mexicanos, pero también uno de los más malentendidos. El error más frecuente es creer que la vigencia de la visa equivale al tiempo permitido de estancia, lo que puede traer consecuencias serias al momento de cruzar la frontera. La B1 aplica para viajes de negocios; la B2, para turismo, visitas familiares o tratamientos médicos. Ninguna de las dos determina cuánto tiempo puede quedarse el viajero una vez que cruza la frontera. La decisión está en manos de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Al llegar a un aeropuerto o cruzar por tierra, el viajero pasa una entrevista obligatoria donde el oficial determina si ingresa al país y cuál es el periodo de estancia autorizado, independientemente de la vigencia que marque la visa. Durante esa entrevista pueden preguntar por el hospedaje, el motivo del viaje, el dinero disponible, los vínculos familiares en México y los planes concretos de la visita. El objetivo es confirmar que el viaje es temporal y que no existe intención de vivir o trabajar de forma ilegal en el país. En la mayoría de los casos se autorizan hasta 180 días, aunque también pueden otorgarse 30, 60 o 90 días según el criterio del oficial. La fecha límite queda estampada en el pasaporte o en la Forma I-94, documento indispensable para quienes cruzan por tierra y permanecen más de 30 días en territorio estadounidense. Extender la estancia es posible, pero requiere tramitar el Formulario I-539 antes de que venza el plazo autorizado. Quedarse más días sin ese trámite aprobado puede derivar en negativa de entrada en futuros viajes o incluso en la cancelación definitiva de la visa, un riesgo que muchos viajeros desconocen. Para evitar problemas al cruzar, conviene llevar reserva de vuelo de regreso, hospedaje confirmado, itinerarios turísticos, prueba de solvencia económica y comprobantes de empleo o estudio en México. Si el oficial sospecha intención de quedarse ilegalmente, puede negar la entrada aunque la visa esté vigente y en perfectas condiciones.