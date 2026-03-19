Conseguir la ciudadanía estadounidense es un objetivo significativo para numerosos inmigrantes; no obstante, el proceso de naturalización puede resultar lleno de desafíos. Entre los obstáculos más frecuentes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Además, el proceso puede ser extenso y costoso, lo que complica el avance para aquellos que enfrentan limitaciones económicas. Sin embargo, hay atajos poco recurrentes que pueden facilitar el camino. Uno de estos atajos está relacionado con el apellido, que, en caso de poseer linaje completamente americano, representa una ventaja en la accesibilidad de los trámites migratorios. No se debe asumir que poseer un apellido con raíces históricas en Estados Unidos garantiza la obtención automática de la ciudadanía, dado que es esencial satisfacer ciertos requisitos legales específicos que han sido establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). No obstante, estos apellidos de linaje americano pueden facilitar el proceso de verificación de antecedentes, lo que podría acelerar diversos pasos en los trámites migratorios. Además, representa una considerable ventaja para aquellos que mantienen vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses, dado que el patrocinio familiar es una de las vías más expeditas para acceder a la naturalización. De acuerdo con expertos en inmigración, ciertos apellidos comunes en Estados Unidos exhiben una mayor probabilidad de aparecer en bases de datos oficiales, lo que facilita los trámites migratorios. Entre estos apellidos se encuentran: El proceso de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense no alcanza solo con el apellido, sino que debe demostrarse con documentación y ciertos requisitos obligatorios. Estos incluyen: