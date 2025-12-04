Argentina y Brasil han dado luz verde a la construcción de un puente internacional que promete ser un hito en la conectividad regional. Se trata del puente San Javier–Porto Xavier , una obra clave sobre el río Uruguay.

Este megaproyecto unirá la ciudad misionera de San Javier con Porto Xavier, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Se espera que impulse el comercio exterior y el turismo binacional.

Cuál es el objetivo del megapuente que unirá a Argentina y Brasil

El puente San Javier–Porto Xavier no solo es un nuevo paso fronterizo, sino que se integra al estratégico corredor bioceánico. Esta red conectará el Atlántico y el Pacífico, atravesando varios países de la región.

Confirman construcción de megapuente que unirá Brasil y Argentina

El objetivo principal es agilizar el transporte de mercancías y personas, lo que resultará en una reducción de costos logísticos y un aumento de la competitividad regional.

El secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, anticipó que la obra generará un impacto económico inmediato con inversión empresarial y creación de empleo directo durante la fase de construcción.

Cuáles son las principales características del megapuente internacional

El diseño del puente se enfoca en la modernidad y funcionalidad para soportar un alto flujo de tránsito internacional. Contará con estándares de seguridad avanzados. Sus características clave incluyen:

Longitud: 950 metros

Ancho: 17,40 metros

Altura: 18 metros sobre el nivel del agua

Dos carriles para autos y camiones

Banquinas laterales: 2,5 metros

Ciclovía: 1,60 metros

Senda peatonal: 1,20 metros

Tecnología: iluminación LED, monitoreo en tiempo real y barandas antivuelco

Sudamérica construirá un mega puente de 900 metros que unirá Brasil y Argentina.

De cuánto fue la inversión y cuándo estará en funcionamiento el megapuente fronterizo

La obra será financiada completamente por el Gobierno Federal de Brasil, con una inversión que supera los 214 millones de reales. El proyecto se ejecutará bajo un régimen de contratación integrada que garantiza su finalización. Esto incluye desde las licencias ambientales hasta la desapropiación de terrenos.

La construcción como tal comenzará a mediados de 2026, tras una fase preliminar de cerca de un año. El plazo estimado de ejecución es de 1.440 días. Por lo tanto, se prevé que la inauguración del puente internacional San Javier–Porto Xavier ocurra a principios de 2030.