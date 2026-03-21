El Gobierno del Estado de México Edomex emitió un recordatorio clave para quienes realicen alta, cambio, renovación o reemplacamiento de placas: el trámite no concluye con la entrega de la tarjeta de circulación. Hay un paso adicional que ahora será obligatorio. Se trata de la verificación vehicular, la cual deberá realizarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la expedición de la tarjeta. La autoridad advirtió que omitir este proceso puede derivar en una sanción económica considerable. Las autoridades ambientales del Edomex informaron que, sin importar si el vehículo es nuevo o ya estaba en circulación, tras cualquier movimiento en el padrón vehicular será indispensable cumplir con la verificación correspondiente. El objetivo de esta medida es mantener el control de emisiones contaminantes desde el primer mes de circulación legal del vehículo. De no hacerlo en el plazo establecido, el propietario será considerado en incumplimiento del programa ambiental estatal. Para 2026, el Gobierno del Estado de México ya definió las tarifas oficiales de la verificación vehicular, así como la multa por no cumplir con el trámite dentro del periodo asignado. La sanción por no verificar a tiempo será de 3,519 pesos, además del pago pendiente del holograma correspondiente. Los costos oficiales son los siguientes: La cita debe agendarse en línea y el calendario depende del último dígito de la placa. Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para el último momento, ya que la verificación ahora forma parte indispensable del proceso posterior al emplacamiento.