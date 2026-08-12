Esta capa recibe el nombre de bloom y tiene varias causas.

Cuando se compra chocolate, las posibilidades de abrirlo y que la barra se encuentre cubierta de una capa blanca son altas, y a pesar de que muchas personas lo relacionan con la presencia de moho, esta coloración tiene otra explicación.

Esta capa recibe el nombre de bloom y tiene varias causas. Suele aparecer cuando el producto fue expuesto a cambios de temperatura o humedad durante el tiempo que permaneció dentro del depósito.

El chocolate se pone blanco: ¿Qué significa?

Hay dos posibles razones por las que este fenómeno se puede dar.

La primera recibe el nombre de fat bloom, y sucede porque la grasa del chocolate, particularmente la manteca de cacao, se puede separar y subir hacia la superficie de la golosina.

Puede darse cuando el producto sufre de cambios buscos de temperatura. O sea, si se derrite y se vuelve a enfriar, se modifica la estructura de las grasas ya aparece esta coloración.

Por el otro lado, también está el sugar bloom, que se relaciona con el azúcar. Pasa cuando la humedad entra en contacto con el chocolate y disuelve la azúcar de la superficie, algo que al evaporarse el agua deja cristales visibles. Puede suceder cuando se deja el chocolate en la heladera sin protección.

Hay dos posibles razones por las que este fenómeno se puede dar. Magnific

¿Qué hay que tener en cuenta antes de consumir el chocolate cuando se pone blanco?

Aunque muchos creen que cuando aparece una capa blanca el producto debe ser descartado, no es un indicador de que el chocolate esté en mal estado.

Si el producto fue conservado de forma correcta, y no presenta otras señales de que se encuentra en mal estado, puede consumirse con tranquilidad.

Se recomienda guardar el chocolate en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.