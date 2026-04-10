La presencia militar de China fuera de su territorio dejó de ser una mera hipótesis y se transformó en un hecho tangible hace varios años, cuando Beijing estableció su primera base militar permanente en el extranjero. Esta instalación se localiza en Yibuti, un país situado en el Cuerno de África, en una de las áreas más críticas para el comercio y la seguridad marítima global. La base comenzó a operar en 2017 y es parte de una estrategia a largo plazo relacionada con la expansión económica, diplomática y militar de China. Diversos informes especializados coinciden en que la inversión total superó los 500 millones de dólares, abarcando infraestructura, equipamiento y adecuación del terreno. El emplazamiento seleccionado no es fortuito: Yibuti controla el acceso al estrecho de Bab el‑Mandeb, un pasaje esencial que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo y el Canal de Suez, por donde transita una porción significativa del comercio marítimo mundial. En 2016, China y Yibuti formalizaron un acuerdo que permitió la creación de un centro logístico y de apoyo. Este contrato establece un arrendamiento por un período de diez años, con un pago anual estimado en 20 millones de dólares por el uso del terreno. La base se encuentra situada en el Golfo de Tadjoura, adyacente al puerto multipropósito de Doraleh, que es operado por empresas chinas. Desde esta ubicación, el Ejército Popular de Liberación puede establecer una presencia naval continua en una región de vital importancia para la protección de las rutas energéticas y comerciales. La función primordial de esta base es proporcionar apoyo logístico a los buques chinos que participan en misiones prolongadas, tales como las operaciones antipiratería en el Golfo de Adén, que han estado en curso de manera ininterrumpida desde 2008, además de respaldar misiones de paz y asistencia humanitaria. En consecuencia, los objetivos primordiales de la base son: La instalación abarca cerca de 0,5 kilómetros cuadrados y dispone de infraestructura de gran envergadura: un muelle de aguas profundas de más de 330 metros, apto para recibir grandes buques militares, una plataforma para helicópteros y una pista operativa con torre de control. Asimismo, cuenta con almacenes subterráneos de considerable capacidad, áreas administrativas, cuarteles con capacidad para entre 1.000 y 2.000 efectivos y un hospital que apoya tanto al personal militar como a misiones humanitarias en África y Asia Occidental. La base china se localiza a aproximadamente 11 kilómetros de la principal instalación militar estadounidense en el país. Yibuti es uno de los escasos Estados que alberga bases de diversas potencias simultáneamente, lo que refuerza su relevancia estratégica y explica el interés que suscita esta presencia en Washington. Integrada a la Ruta de la Seda Marítima, la base funciona también como respaldo militar de las inversiones chinas en puertos, ferrocarriles y obras de infraestructura en la región, consolidando una proyección de poder que trasciende el ámbito estrictamente militar.