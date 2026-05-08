Antes de iniciar los trámites para viajar a Estados Unidos, existe un dato clave que mexicanos, colombianos y cualquier extranjero debe verificar para evitar inconvenientes para realizar este traslado. De acuerdo con lo señalado por el Departamento de Estado, todas las personas que ingresan al país deben contar con un pasaporte completamente válido como parte de los requisitos obligatorios e incluso en ciertos casos se exigen períodos mínimos de validez futura. En ese sentido, verificar cuánto resta por delante a la vigencia de cada ejemplar es fundamental para que, quienes deseen viajar en mayo, puedan hacerlo con la tranquilidad de que su identificación internacional dispone de todas las condiciones para mantenerse válida. Las autoridades exigen a mexicanos, colombianos y cualquier extranjero que decida viajar a Estados Unidos la portación de un pasaporte válido durante todo el período de estancia previsto. De no haber actualizado a tiempo el pasaporte y presentar un documento vencido, tanto aerolíneas como autoridades podrán rechazar el traslado. Es importante considerar que, en los casos de los países que no se encuentren especificados en esta lista, conocida como “El Club de los 6 Meses”, la validez exigida para su documento tendrá que ser de seis meses de manera obligatoria. Preservar la vigencia del pasaporte no sólo es fundamental al momento de viajar, sino también al momento de realizar los trámites previos, como solicitar la visa americana. En caso de tener un pasaporte vencido con una visa americana válida, la instrucción es tramitar uno nuevo y viajar con ambos documentos, uno para presentar el visado y otro para mostrar que la identificación mantiene validez.