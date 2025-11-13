Ni noviembre ni enero: la SEP confirmó la fecha del inicio de las vacaciones de invierno en todo el país

Se acerca diciembre, una de las temporadas del año más esperadas por todos, en especial por los estudiantes, quienes podrán tomar un receso de las clases y así disfrutar con amigos de tiempo libre de vacaciones y con la familia disfrutar de las festividades propias de la época.

Según los datos informados por la Secretaría de Educación Pública, SEP, en su Calendario Escolar 2025-2026, el último día de clase para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México, será el viernes 19 de diciembre. Oficialmente las vacaciones arrancan el lunes 22 del mismo mes.

¿Cuánto falta para las vacaciones de invierno?

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno según el Calendario de la SEP?

El Calendario Escolar firmado de la SEP firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carillo, indica que las puertas de las instituciones educativas se abrirán de nuevo el 7 de enero; es decir, que el 6 enero sería el último día oficial de vacaciones.

Sin embargo, el miércoles 7 de enero se llevará a cabo el Taller intensivo para personal con funciones de dirección, y el jueves 8 y viernes 9 de enero, habrá un taller intensivo para personal docente.

Esto indicaría que los alumnos de preescolar, primaria y secundaría retornarán a sus aulas el lunes 12 de enero, teniendo así, tres semanas completas de descanso libre de clases.

Receso escolar en diciembre

¿Cuándo serán las primeras vacaciones del 2026?

El Calendario Escolar marca que el período del lunes 30 de marzo del 2026 al viernes 10 de abril son vacaciones, por período de vacaciones de Semana Santa.

Ese mismo periodo vacacional conecta con el viernes 27 de marzo que no hay clase debido a que se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.