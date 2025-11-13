Las bajas temperaturas pisan fuerte en distintos estados del país debido al ingreso de los frentes fríos. Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el cambio en los horarios escolares en diversas instituciones de educación básica.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida estará vigente hasta febrero de 2026 y se aplicará únicamente en las entidades donde los termómetros registren valores inferiores a los 0 grados Celsius.

clases 2026 Shutterstock

Conoce los detalles de la medida y ten en cuenta la nueva rutina de los estudiantes mexicanos. Ten en cuenta el ingreso y egreso que estará vigente hasta el año próximo.

¿Cuándo cambia el horario escolar en 2025?

En el caso del estado de Puebla, el nuevo horario comenzó a implementarse el pasado 3 de noviembre de 2025 y continuará hasta el 27 de febrero de 2026.

El ajuste consiste en retrasar 30 minutos las horas de entrada y salida en algunas escuelas, con el objetivo de proteger la salud de los alumnos ante las bajas temperaturas.

¿Por qué la SEP cambió el horario de clases en Puebla?

La decisión se dio a conocer luego de un informe de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que advirtió un descenso continuo en las temperaturas debido al fenómeno climático La Niña. Con esta medida, la SEP busca prevenir enfermedades respiratorias como la influenza o el Covid-19 .

Por ahora, el cambio de horario solo se aplicará en Puebla , aunque no se descarta que otras entidades adopten acciones similares si las condiciones climáticas lo requieren.

¿Cuáles son los horarios de clase en México?

En este caso en particular, el cronograma escolar en Puebla será de la siguiente manera:

Inicial escolarizado: entrada 8:30, salida 15:30.

Preescolar matutino: entrada 9:30, salida 12:30.

Preescolar vespertino: entrada 13:30, salida 16:30.

Primaria matutino: entrada 8:30, salida 13:30.

Primaria vespertino: entrada 13:45, salida 18:30.

Secundaria general matutino: entrada 7:30, salida 13:30.

Secundaria general vespertino: entrada 13:40, salida 19:30.

Secundaria técnica matutino: entrada 7:30, salida 13:45.

Secundaria técnica vespertino: entrada 14, salida 20.

Ante cualquier duda, se sugiere mantenerse al tanto a través de las redes sociales oficiales del organismo. Allí publican novedades y actualizaciones respecto de la medida.