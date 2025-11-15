La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la sanción a un reconocido empresario por incumplir un contrato público de arrendamiento de vehículos. Las autoridades detallaron que el caso fue revisado por el Órgano Interno de Control.

El comunicado precisó que el empresario Saúl Hernández González recibió una multa millonaria tras ocasionar un daño directo a la empresa estatal Exportadora de Sal. La sanción también incluye restricciones para futuras contrataciones públicas.

Gobierno de México

La dependencia señaló que este tipo de medidas buscan reforzar la integridad en las adquisiciones gubernamentales y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del incumplimiento contractual en el sector público.

Multa millonaria e inhabilitación histórica

La Secretaría informó que “se impuso al C. Saúl Hernández González una multa de 3 millones 197 mil 386 pesos”, según el Comunicado 034. La dependencia señaló que la resolución responde a la gravedad del daño causado a Exportadora de Sal.

En línea con lo anterior, la autoridad gubernamental confirmó que el empresario recibió “una inhabilitación de 57 meses para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal”, de acuerdo con el documento oficial de la Secretaría Anticorrupción.

Productores de sal Gobierno de México

Incumplimiento del contrato y consecuencias legales

El organismo detalló que la sanción deriva del incumplimiento del contrato ESSA-GAA-112-2024, relacionado con el “Arrendamiento de Vehículos Terrestres y Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Conservación”, según la publicación oficial.

La dependencia puntualizó que la decisión “fue impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”, y recordó que el empresario “tiene derecho a impugnar la resolución”, conforme señaló la Secretaría Anticorrupción en su comunicado.