Estados Unidos endureció los controles para solicitantes de visa de no inmigrante y amplió la revisión de redes sociales como parte del proceso. A partir del 30 de marzo de 2026, más categorías deberán someterse a un análisis de su presencia en línea, lo que implica un cambio clave en el trámite migratorio. Según informó la Embajada de EE.UU. en México, “habrá revisión ampliada de redes sociales para varias categorías de visas”, lo que impacta a miles de personas que buscan ingresar al país por motivos de estudio, trabajo o intercambio. Adicional, el Gobierno de EE.UU. advirtió que “una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”. La medida ya no se limita a visas como la H-1B o las de estudiantes (F, M y J), sino que ahora alcanza a una larga lista de categorías adicionales. Entre ellas se incluyen A-3, C-3, G-5, H-3, H-4, K, Q, R, S, T y U, ampliando considerablemente el universo de solicitantes afectados. Desde la representación diplomática remarcaron que el requisito es claro: “todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deben ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas de redes sociales a ‘pública’”. Esto, explicaron, busca “facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad”. Las autoridades fueron tajantes respecto a las consecuencias de no cumplir con este nuevo lineamiento. “Tus cuentas de redes sociales deben permanecer públicas durante tu proceso. Tenerlas privadas puede retrasar su trámite de visa”, indicaron. El endurecimiento responde a criterios de seguridad nacional. “Cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional”, subrayó la embajada, dejando en claro que el análisis digital será determinante. Para quienes planean viajar a Estados Unidos, el mensaje es directo: la vida online ahora forma parte del filtro migratorio.