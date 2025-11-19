Donald Trump ofrece pase prioritario de visa americana a los extranjeros que tengan boletos para el Mundial 2026

Recientemente, la Casa Blanca presentó el Sistema de Programación Prioritaria de Nombramientos de la FIFA, que llevará el nombre FIFA Pass, un beneficio exclusivo para tramitar la visa americana con prioridad. De esta manera, podrán ingresar legal para asistir al Mundial 2026.

En detalle, el FIFA Pass está diseñado para que quienes ya cuenten con entradas para los partidos que se jugarán en Estados Unidos. El objetivo es que puedan acceder con prioridad al trámite de su visado.

Trámite de la visa americana para entrar a Estados Unidos legal

Al anuncio asistieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el titular de la FIFA, Gianni Infantino; el secretario de Estado, Marco Rubio; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

¿Qué beneficios da Estados Unidos para el Mundial 2026?

“Estados Unidos da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA Pass es una muestra concreta de ello” , señaló Infantino durante la presentación.

“El país está por recibir a aficionados de todos los rincones del planeta en una escala inédita, y trabajamos para garantizar que el futbol vuelva a unir al mundo cuando el torneo arranque en Norteamérica el próximo junio”, añadió.

Infantino destacó además la estrecha colaboración entre la FIFA y el gobierno estadounidense, en especial con el presidente Trump, con quien dijo mantener una relación sólida.

¿Cómo es más probable que te aprueben la visa?

El Gobierno americano informó que habrá citas prioritarias para que los fanáticos del fútbol puedan completar sus entrevistas de visa y demostrar que cumplen con los requisitos obligatorios.

“El partido está por comenzar, así que este es el momento de solicitarla”, dijo Kristi Noem. Y agregó: “Nos honra recibir la Copa del Mundo más grande y segura de la historia”.

¿Cuándo empieza el primer partido del Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 empezará el 11 de junio, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, mientras que la final será el 19 de julio. En total, se jugarán 104 partidos, 40 más que el último evento de FIFA.

A continuación, el listado completo de las ciudades americanas donde se jugarán los partidos.

Estados Unidos

Seattle (Lumen Field)

San Francisco (Levi’s Stadium)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Kansas City (Arrowhead Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium

Houston (NRG Stadium)

Boston (Gillette Stadium)

Philadelphia (Lincoln Financial Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

New York City (MetLife Stadium)

Para obtener más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial de la FIFA. Allí podrás mantenerte al tanto con las ultimas novedades respecto al evento futbolístico.