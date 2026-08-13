En su reporte financiero del segundo trimestre, la empresa reportó la apertura de 155 tiendas nuevas en los tres meses comprendidos entre abril y junio de este año.

En esta noticia Tiendas 3B tiene modelo minorista sólido: analistas

Cada trimestre que pasa, las sucursales de tiendas 3B se multiplican a velocidades que le permitieron rebasar las tiendas que tienen cadenas como Walmart, Soriana o el mismo 7Eleven.

Además, su modelo de hard discount, que consiste en ofrecer precios mucho más bajos a través de marcas genéricas o propias con calidad similar a los productos que se encuentran en cualquier supermercado, le permitieron acelerar a fondo las ventas entre las tiendas que llevan más de un año en funciones.

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El resultado de la empresa fue bien recibido por el mercado: las acciones de Tiendas 3B (TBBB) repuntaron hasta 18.2% para alcanzar un precio de u$s 50 por unidad en operaciones post cierre de mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), tras publicar sus resultados financieros al segundo trimestre.

En su reporte financiero del segundo trimestre, la empresa reportó la apertura de 155 tiendas nuevas en los tres meses comprendidos entre abril y junio de este año, para totalizar 3,624 en todo el país.

Además, las ventas totales de las tiendas que llevan abiertas más de un año, registraron un alza de 20%, pese a la incertidumbre y la cautela entre los consumidores mexicanos.

“A pesar de un entorno de consumo moderado en México, las ventas en tiendas comparables (SSS) crecieron 20%, impulsadas por nuestra atractiva propuesta de valor, el fuerte reconocimiento de marca y la creciente lealtad de los clientes”, dijo Anthony Hatoum, CEO de la empresa.

Tiendas 3B tiene modelo minorista sólido: analistas

Pese al entorno más retador, Tiendas 3B se coloca como una de las empresas mejor posicionadas en el sector, de acuerdo con analistas de Actinver, ante la posición que presenta en el segmento de gama baja.

“Consideramos sostenible el sólido crecimiento de TBBB, especialmente a medida que los hogares presionados priorizan cada vez más la asequibilidad y se orientan hacia formatos de descuento duro”, mencionaron los analistas de Actinver una nota informativa.

Bajo este escenario, los analistas de la casa de bolsa proyectan un incremento en ventas cercano al 3.3% en 2026.

Antony Hatoum añadió que durante el trimestre la compañía abrió un nuevo centro de distribución, ampliando su presencia logística a 21 regiones.

El CEO de Tiendas 3B destacó además que el crecimiento de la empresa se mantiene como uno de los más rápidos del sector minorista mexicano, a partir de un incremento de ingresos totales de 38.7% anual en el segundo trimestre, que alcanzaron MXN $26,037 millones.

El directivo mencionó que la empresa mantiene una estrategia basada en la apertura de tiendas exitosas, el fortalecimiento de la propuesta de valor para el cliente y mejorar la eficiencia operativa.

Esta estrategia permite a la empresa mantener un flujo de efectivo sólido, lo que permite que la expansión orgánica se autofinancie en su totalidad.

“Iniciamos la segunda mitad de 2026 con un fuerte impulso. Nuestros resultados siguen demostrando la resiliencia, escalabilidad y solidez de nuestro modelo de negocio, y mantenemos la confianza en nuestra capacidad para generar valor sostenible a largo plazo para nuestros clientes, empleados y accionistas”, destacó.

Al momento, de los 13 analistas que dan cobertura a la empresa, 11 recomiendan Compra y el resto Mantener. Además, muestran un rango de precio de entre u$s 43 y u$s 51 por acción, cifra que representa un alza potencial de hasta 11.11%, desde el precio post operaciones de mercado de u$s 45.90 por título, de acuerdo con datos de Bloomberg.