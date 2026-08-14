Los tres países exigen pasaporte vigente para autorizar el ingreso de extranjeros, aunque el problema suele aparecer antes de despegar

México, El Salvador y Honduras establecen requisitos migratorios que incluyen la presentación de un pasaporte vigente para numerosos viajeros extranjeros que buscan ingresar a sus territorios. Por eso, quienes dejen para último momento la renovación de este documento pueden encontrarse con un inconveniente incluso antes de iniciar el viaje.

El problema no necesariamente surge al llegar al país de destino, sino en el punto de partida, ya sea en el aeropuerto o en un paso fronterizo. En esos controles, la aerolínea o las autoridades migratorias pueden detectar que el pasaporte no cumple con las condiciones de vigencia y, dependiendo del caso, impedir que el pasajero continúe su viaje.

Qué piden México, El Salvador y Honduras para autorizar el ingreso

En México, el Instituto Nacional de Migración exige que los extranjeros presenten un pasaporte vigente para ingresar al país, aunque no establece de forma general un plazo mínimo de seis meses. El documento debe permitir acreditar la identidad y cumplir con las condiciones requeridas para la estancia.

En El Salvador y Honduras, los viajeros de fuera de la región deben contar con un pasaporte vigente, mientras que los ciudadanos del bloque CA-4 pueden trasladarse entre estos países utilizando su documento de identidad, de acuerdo con las condiciones migratorias aplicables.

México

Pasaporte vigente y en buen estado, sin una fecha mínima obligatoria

Debe cubrir el tiempo de estadía y la fecha de salida del país

El INM decide el ingreso caso por caso , incluso con el documento en regla

El Salvador

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez para la mayoría de nacionalidades

Ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Se completa un formulario migratorio y se abona una tarjeta de turismo

Honduras

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez para extranjeros fuera del CA-4

Ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Los viajeros desde zonas de riesgo deben sumar el certificado de fiebre amarilla

México, El Salvador y Honduras exigen a todo viajero extranjero un pasaporte vigente para autorizar su ingreso al territorio. Imagen creada con ChatGPT

Qué pasa en México, El Salvador y Honduras si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje: las aerolíneas revisan el documento en el check-in y pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Los tres países permiten renovar el pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Aun así, conviene iniciar el trámite con tiempo, porque los turnos y la entrega pueden demorar varias semanas.

Antes de viajar conviene: