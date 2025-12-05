El crecimiento acelerado de las renovables pone al almacenamiento de energía como una necesidad para el desarrollo económico del país.

Para impulsar el crecimiento del sector, AINDA, uno de los fondos de inversión en infraestructura más importantes de Latinoamérica, anunció una inversión u$s 50 millones en Quartux, una empresa mexicana especializada en tecnología y desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía con baterías.

Durante el anuncio de la inversión, Alejandro Fajer, CEO de Quartux, aseguró que la demanda de energía aumenta más rápido que la capacidad de transmisión y generación.

Directivos de Quartux y AINDA anunciaron la inversión. Cortesía Quartux

“El almacenamiento permite equilibrar el sistema, aprovechar mejor las renovables y dar certidumbre al crecimiento industrial”, comentó.

La inversión de AINDA considera la experiencia técnica y operativa de Quartux para el desarrollo de proyectos de almacenamiento en México.

La empresa trabaja con sistemas de baterías utilizados en aplicaciones industriales y cuenta con una plataforma de software que supervisa y optimiza el desempeño energético en tiempo real para construir infraestructura crítica en un momento en el que la red requiere soluciones inmediatas y escalables.

Sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías.

“Es una alianza entre dos organizaciones mexicanas que conocen los retos del sistema eléctrico y que pueden avanzar con proyectos que aportan flexibilidad y estabilidad”, comentó Fajer.

¿Por qué acelerarán los sistemas de almacenamiento?

Recientemente, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizó la regulación para otorgar permisos de sistemas de generación de energía renovable.

La Secretaría de Energía incorporó sistemas de baterías en nuevas licitaciones, como la de 6 GW de energía eólica.

La energía renovable requiere un respaldo para operar con estabilidad, especialmente durante la noche, cuando se presentan los déficits más marcados del sistema.

Además, el país recibirá grandes cantidades de inversión en data centers y parques industriales, como parte del nearshoring, lo que acelerará la demanda de energía que crecerá a un ritmo mayor que el desarrollo de la oferta de energía.

Requerimientos de inversión

De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), entre 2025 y 2028, el país requerirá inversiones por MXN $30,441 millones para satisfacer la demanda energética, lo que incluye la capacidad de generación de 28,000 mil megawatts hacia 2028.

Quartux destaca que el almacenamiento de energía ofrece la ventaja de acelerar la adición de capacidad de energía, pues es más rápido que desarrollar infraestructura eléctrica tradicional, que puede tardar años.

Justo Fernández del Valle, CEO de Quartux, explicó que esta rapidez permite atender zonas donde la red ya muestra saturación o donde las empresas necesitan certidumbre para mantener su operación diaria.

El acuerdo incluye el desarrollo de proyectos de almacenamiento a escala industrial y soluciones híbridas que integran baterías con sistemas solares o eólicos.

Esta infraestructura, dijo el CEO, ayudará a descongestionar regiones críticas, mejorar el aprovechamiento de la generación renovable y aportar la flexibilidad que la red necesita para operar con mayor estabilidad.