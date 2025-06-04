El rey Carlos III enfrenta un duro diagnóstico de cáncer de próstata desde febrero del 2024, por lo que ha disminuido su exposición pública y se encuentra alejado de los conflictos. Sin embargo, ha plantado postura acerca de su preferencia diplomática internacional, lo que podría ser una posición decisiva y estratégica en caso del estallido de una Tercera Guerra Mundial. El monarca británico participó de la apertura del Parlamento de Canadá en Ottawa por invitación del nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney. Allí leyó un mensaje en clave política, el cual fue ovacionado de pie. El discurso del Rey Carlos III llegó en medio de un contexto internacional de constante presiones y declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de Canadá. Sin una mención directa, el mensaje apuntó a respaldar al país ante la presión de su vecino más poderoso. El Rey Carlos III reveló a qué país apoyaría en una Tercera Guerra Mundial El Rey Carlos III leyó durante la sesión inaugural un discurso centrado en la defensa de los valores democráticos y la soberanía nacional. El mensaje, redactado por el gobierno canadiense, fue pronunciado en inglés y francés. Sin una mención directa, el mensaje apuntó a respaldar a Canadá ante la presión de Estados Unidos, su vecino más poderoso. En los puntos principales del discurso se destacó el compromiso con la protección de los derechos fundamentales y las libertades, la defensa del comercio abierto, en contraste con medidas arancelarias, y alusión a un “momento crítico” para la democracia y el pluralismo. El rey Carlos III asegura que Canadá encara “un momento crítico” en un “mundo peligroso” El rey Carlos III del Reino Unido aseguró que Canadá encara “un momento crítico”, con “desafíos sin precedentes” en el que las relaciones del país con sus socios “están cambiando” en un “mundo peligroso”. Carlos III, también el monarca de Canadá, pronunció en el Parlamento canadiense el llamado Discurso del Trono a petición del primer ministro, Mark Carney, y en respuesta a las amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es solo la tercera vez en la historia de Canadá que el monarca británico pronuncia el Discurso del Trono. Las dos ocasiones anteriores fueron en 1957 y 1977 por Isabel II, la madre del actual rey. Pero ante la voluntad de Trump de convertir el país en el 51 estado de EE.UU., incluso usando “la fuerza económica”, Carney solicitó a Carlos III su presencia en la apertura de la 45 legislatura del país para reforzar la soberanía canadiense.