El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó la posibilidad de establecer una alianza estratégica entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex. El objetivo detrás de la iniciativa es explorar yacimientos en el Golfo de México. Recientemente, el mandatario señaló que ya sostuvo una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien le expuso la propuesta, destacando la amplia experiencia de Petrobras en la extracción de crudo en aguas profundas. “Pemex podría beneficiarse mucho del conocimiento de Petrobras”, expresó. Consultada al respecto, Pemex indicó que por ahora no emitirá una postura oficial. En tanto, la Secretaría de Energía tampoco respondió a solicitudes de información sobre el tema. Lula da Silva mencionó que Petrobras buscaría recuperar una refinería en el estado de Bahía que fue vendida en 2021 al fondo Mubadala, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Se trata de la refinería de Mataripe, actualmente operada por Acelen. Por su parte, Sheinbaum confirmó que su administración analiza la propuesta de colaboración, enfocada principalmente en proyectos de exploración en aguas profundas. “Vamos a revisar en qué consiste y después tomaremos una decisión”, explicó. Como parte de este acercamiento, en abril se prevé la visita de Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, quien sostendrá reuniones con autoridades mexicanas, incluida la titular de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez. La eventual alianza surge en un contexto en el que Pemex busca reactivar inversiones en proyectos complejos, particularmente en aguas profundas, donde Brasil cuenta con una sólida trayectoria técnica. Además, la producción petrolera en México se mantiene por debajo de las metas oficiales, lo que impulsó la búsqueda de nuevas estrategias. En este escenario, una colaboración entre ambas empresas estatales podría convertirse en una alternativa para detonar proyectos de mayor escala, especialmente ante el limitado interés que mostraron algunas petroleras privadas en asociarse con Pemex en los últimos años. El Gobierno se encamina a acordar una inversión mixta en el sector del gas natural, con el fin de reducir la dependencia exterior del 75% al 50%. Se considera una oportunidad única para el desarrollo del país. Las autoridades explicaron que, en el periodo de 2026 a 2030, la inversión se concentrará principalmente en seis rubros: Al detallar su plan, subrayó que se priorizará el desarrollo de energías renovables y la expansión del gas natural a través de proyectos impulsados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de sumar 30,000 megavatios adicionales de capacidad de generación eléctrica hacia 2030.